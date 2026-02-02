Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

2.2.2026 10:46 ・ Päivitetty: 2.2.2026 10:46

Kansanedustaja: On poliittinen valinta, että sähkön hintojen annetaan karata käsistä

LEHTIKUVA / ANTTI AIMO-KOIVISTO
Päättynyt tammikuu oli pörssisähkön hinnoissa kallein Suomessa seitsemään vuoteen.

SDP:n kansanedustaja Paula Werningin mukaan Petteri Orpon (kok.) hallitus on laiminlyönyt varautumiseen tilanteisiin, joissa sähkön tuotanto ei vastaa kysyntää ja hinnat karkaavat käsistä.

Demokraatti

Demokraatti

– Suomalaiset kärvistelevät pakkasessa ja maksavat siitä kovan hinnan. Pörssisähkön hinta on noussut jopa 55 senttiin kilowattitunnilta, ja se näkyy suoraan kodeissa: lämmitystä joudutaan rajoittamaan, kodinkoneiden käyttöä siirtämään ja arkea sovittamaan hintapiikkien mukaan, Werning sanoo kannanotossaan.

Werningin mukaan hallituksen vastuulla on huolehtia siitä, että Suomi on varautunut tilanteisiin, joissa tuotanto ei vastaa kysyntää ja hinnat karkaavat käsistä. Orpon hallituksen aikana tämä varautuminen on ollut riittämätöntä.

– Pakkasjaksojen nostaessa kulutusta ja tuulivoiman takkuillessa voimaloiden lapojen jäätyessä paljastuu karulla tavalla, ettei sähköjärjestelmän varautuminen ole ollut riittävää. Kyse ei ole vain sääolosuhteista, vaan poliittisista valinnoista.

– Orpon hallitus ei ole huolehtinut riittävästä säätökykyisestä tuotannosta eikä kuluttajien suojasta poikkeustilanteissa. Tilannetta pahentavat entisestään Energiaviraston suunnittelemat tehomaksut.

WERNING korostaa, että yksikin päivittäinen vartin mittainen kulutuspiikki, esimerkiksi ruoanlaitto, pyykinpesu tai saunominen, voi nostaa koko kuukauden sähkölaskun kestämättömälle tasolle. Tämä lisää epävarmuutta ja vaikeuttaa arjen suunnittelua.

– Sähkö ei ole luksusta, vaan arjen perusasia. Hallituksen tehtävä on varmistaa, että järjestelmä on rakennettu kestämään.

Lisää aiheesta

Energiavirasto määritti sähkön tehomaksun kynnyksen
Pörssisähkö maksaa tänään maltaita – kallein tunti alkaa keskipäivällä

Hän muistuttaa, että sähkön hirmuhinnat osuvat erityisen kovaa pienituloisiin, lapsiperheisiin, ikäihmisiin ja omakotitaloissa asuviin. Monella ei ole mahdollisuutta joustaa kulutuksessaan loputtomasti tai siirtää arkea yöaikaan.

– On kohtuutonta, että ihmiset joutuvat jopa luopumaan kodistaan, kun rahat eivät riitä pitämään lämpöjä yllä. Tavallisella suomalaisella on oikeus luottaa siihen, että perusasiat toimivat myös pakkasella. Tämä tarkoittaa ennakoivaa energiapolitiikkaa, riittävää tuotantoa ja toimivaa sähköjärjestelmää, ei jälkikäteen esitettyjä selityksiä.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Lisää aiheesta

Kotimaa

2.2.2026 07:45

Energiavirasto määritti sähkön tehomaksun kynnyksen

Talous

2.2.2026 05:26

Pörssisähkö maksaa tänään maltaita – kallein tunti alkaa keskipäivällä

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Anna-Liisa Blomberg

Työmarkkinat
2.2.2026
Kuinka kylmässä pitää paiskia hommia? – Rakennusliitto: ”Piut paut aikatauluille – turvallinen työskentely on prioriteetti”
Lue lisää

Kim Lindström

Mielipiteet
2.2.2026
Suomi muuttuu yksinasuvien maaksi – ja politiikan pitää päivittyä sen mukaisesti
Lue lisää

Rane Aunimo

Elokuva
31.1.2026
Docpoint täyttää 25 vuotta – tutkivat toimittajat paljastavat Putinin hirmuhallinnon ja äärioikeiston syvälle kurottavia lonkeroita
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU