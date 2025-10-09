Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Ulkomaat

9.10.2025 11:04 ・ Päivitetty: 9.10.2025 11:04

Valtonen: Gaza-sopu ei ole läpihuutojuttu Israelin hallituksessa

LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

Ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) arvioi, ettei Gazan aseleposopimuksen hyväksyminen ole mikään läpihuutojuttu Israelin hallituksessa.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

-  Mutta sen kyllä sanon, että jos tämä ei mene Israelin hallituksesta läpi, niin onko siellä ensinkään halua lopettaa tätä sotaa, Valtonen sanoo.

Hän kommentoi Lähi-idän tilannetta Kreikan ulkoministerin Giorgos Gerapetritisin vierailun yhteydessä järjestetyssä tiedotustilaisuudessa.

Israelin hallitus kokoontuu tänään keskustelemaan Gazan aseleposopimuksesta.

YHDYSVALTAIN presidentti Donald Trump kertoi torstain vastaisena yönä Suomen aikaa, että Israel ja Hamas ovat päässeet sopuun rauhansuunnitelman ensimmäisestä vaiheesta.

Myös välittäjänä toiminut Qatar vahvisti, että Israel ja Hamas ovat päässeet sopuun Gazan aselevon ensimmäisestä vaiheesta.

Valtonen sanoo neuvottelutuloksen olevan kansainvälisesti ottaen erittäin tervetullut ja toivoo, että se menee maaliin.

-  Valitettavasti on nähty, että on ollut useinkin sopimuksia ja neuvottelutuloksia ja välttämättä implementaatio (täytäntöönpano) ei ole ihan kaikissa onnistunut. Nyt toivotaan, että näin on.

Valtosen mukaan tämä tilanne eroaa esimerkiksi puolen vuoden takaisesta tulitaukosovusta siinä, että nyt koko maailma on enemmän tai vähemmän neuvottelutuloksen takana.

Hän sanoo Yhdysvaltain roolin olleen ratkaiseva Israelin saamisessa neuvottelupöytään ja myös laajemman uskottavuuden tuomisessa alueen arabimaille.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Anna-Liisa Blomberg

Työmarkkinat
8.10.2025
”Hämmästyttää ja surettaa” – STTK:n vuoden luottamusmies toivoisi ay-liikkeelle enemmän arvostusta
Lue lisää

Susanna Luikku

Politiikka
8.10.2025
Oppositioedustajat bensaverosta: ”Ideologista, epäjohdonmukaista ja kalliiksi tulevaa populismia”
Lue lisää

Minna Tawast

Teatteri ja Tanssi
9.10.2025
Arvio: Miehen mallinen haarniska tekee sisältä paperiseksi vankien todelliset tarinat kertovassa Myötätunto-esityksessä
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU