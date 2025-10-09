Valtonen: Gaza-sopu ei ole läpihuutojuttu Israelin hallituksessa

Ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) arvioi, ettei Gazan aseleposopimuksen hyväksyminen ole mikään läpihuutojuttu Israelin hallituksessa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

- Mutta sen kyllä sanon, että jos tämä ei mene Israelin hallituksesta läpi, niin onko siellä ensinkään halua lopettaa tätä sotaa, Valtonen sanoo.

Hän kommentoi Lähi-idän tilannetta Kreikan ulkoministerin Giorgos Gerapetritisin vierailun yhteydessä järjestetyssä tiedotustilaisuudessa.

Israelin hallitus kokoontuu tänään keskustelemaan Gazan aseleposopimuksesta.

YHDYSVALTAIN presidentti Donald Trump kertoi torstain vastaisena yönä Suomen aikaa, että Israel ja Hamas ovat päässeet sopuun rauhansuunnitelman ensimmäisestä vaiheesta.

Myös välittäjänä toiminut Qatar vahvisti, että Israel ja Hamas ovat päässeet sopuun Gazan aselevon ensimmäisestä vaiheesta.

Valtonen sanoo neuvottelutuloksen olevan kansainvälisesti ottaen erittäin tervetullut ja toivoo, että se menee maaliin.

- Valitettavasti on nähty, että on ollut useinkin sopimuksia ja neuvottelutuloksia ja välttämättä implementaatio (täytäntöönpano) ei ole ihan kaikissa onnistunut. Nyt toivotaan, että näin on.

Valtosen mukaan tämä tilanne eroaa esimerkiksi puolen vuoden takaisesta tulitaukosovusta siinä, että nyt koko maailma on enemmän tai vähemmän neuvottelutuloksen takana.

Hän sanoo Yhdysvaltain roolin olleen ratkaiseva Israelin saamisessa neuvottelupöytään ja myös laajemman uskottavuuden tuomisessa alueen arabimaille.