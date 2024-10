Valtonen kommentoi Tavion päätöstä Ykkösaamussa: “Nyt on tehty kyllä tässä suhteessa kärpäsestä härkänen”

Ulkoministeri Elina Valtosen (kok.) mukaan Suomen hallituksessa vallitsee vahva yksimielisyys ulkopolitiikan tärkeimmistä asioista. Valtonen kommentoi asiaa Ylen Ykkösaamun haastattelussa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Valtosen mukaan hallituksen keskuudessa vallitsee vahva konsensus ulko- ja turvallisuuspolitiikan peruslinjasta eikä ole iso asia, että kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah on eri mieltä Suomen äänestyskäyttäytymisestä YK:n Israel-äänestyksessä. Demokraatti kertoi eilen Essayahin eriävästä mielipiteestä tp-utvassa.

- Meillä on vahva konsensus peruslinjasta ulko- ja turvallisuuspolitiikasta myös Lähi-idän suhteen. Me olemme kaikki hallituksen sisällä samaa mieltä siitä, että me tarvitsemme tulitauon, haluamme panttivangit vapaaksi ja ihmisille viipymättä apua. Me haluamme rauhoittaa tilannetta. Olemme tuominneet Iranin kammottavat iskut Israelia kohtaan. Tämä on se iso kuva, Valtonen sanoi.

Valtosen mukaan on luonnollista, että hallituksen puolueilla on erilaisia painotuksia politiikan yksityiskohdissa.

- Kun me elämme demokratiassa, ei ole virhe vaan se on ominaisuus, että erilaisilla puolueilla ja erilaisilla poliitikoilla on erilaisia painotuksia. He edustavat omia äänestäjiään, Valtonen sanoi.

Valtonen sanoi arvostavansa suuresti kokenutta ja osaavaa Essayahia, jonka kanssa Valtonen on tehnyt vuosien ajan monenlaista yhteistyötä.

- Hän on tästä asiasta eri mieltä. Mennään eteenpäin, Valtonen summasi.

Suomi äänesti YK:ssa sen puolesta, että Israelin siirtokunnat miehitetyillä palestiinalaisalueilla todetaan laittomiksi.

VALTONEN kommentoi myös ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavion (ps.) päätöstä jäämisestä Ukrainan jälleenrakennuksen tasa-arvoliittouman ulkopuolelle.

- Ymmärrän, että erityisesti oppositiolla on tarve nostaa yksittäinen tukipäätös suureen mediahuomioon, mutta tämä on yksi tukipäätös kymmenistä, jos ei jopa sadoista, joita kollega Ville Tavio tekee, Valtonen sanoi.

Valtosen mielestä Suomi olisi hyvin voinut lähteä mukaan tasa-arvoliittoumaan, mutta Tavio teki toisenlaisen valinnan neljästä tarjolla olleesta vaihtoehdosta.

Valtosen mukaan Suomen tukipolitiikassa painottuvat kirkkaasti Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan painotukset eli demokratia, ihmisoikeudet, oikeusvaltio ja tasa-arvo myös seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen suhteen. Tämä näkyy Valtosen mukaan muun muassa Suomen Etyj-politiikassa.

- Nyt on tehty kyllä tässä suhteessa kärpäsestä härkänen, Valtonen arvioi.