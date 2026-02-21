Palkittu politiikan aikakauslehti.
21.2.2026 09:24 ・ Päivitetty: 21.2.2026 09:24

Valtonen Ylellä: EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikka ei voi olla yksittäisen maan panttivankina

VESA MOILANEN / LEHTIKUVA
Ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) Helsingissä lokakuussa 2025.

Ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) arveli Yle TV1:n Ykkösaamussa, että Unkarissa huhtikuussa käytävät vaalit aiheuttavat hankaluuksia EU:n Ukrainan lainapaketin hyväksymisessä.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

- Voi olla, että senkin takia on ehkä tarve näyttäytyä tällaisena kiusankappaleena vielä entistä vahvemmin EU:n sisällä, Valtonen sanoi.

Unkari on uhannut estää EU:n 90 miljardin euron lainapaketin Ukrainalle. Pääministeri Viktor Orban sanoi perjantaina käyttävänsä veto-oikeuttaan EU:n lainapakettiin, ellei Ukraina palauta venäläisen öljyn toimituksia Unkariin kulkevaan öljyputkeen.

EU-parlamentti hyväksyi Ukrainalle myönnettävän lainapaketin viime viikolla. Lainapaketin on tarkoitus kattaa kaksi kolmasosaa Ukrainan rahoitustarpeista tänä ja ensi vuonna. Kaikki EU:n jäsenmaat paitsi Unkari, Tshekki ja Slovakia osallistuvat lainaan.

VALTONEN toivoo, että Unkari ”saadaan riviin”.

- Eilen tosiaan tuli tämä tieto, että he uhkaavat käyttää veto-oikeuttaan tässä kysymyksessä. Nyt katsotaan, minkälainen päätöksenteko tästä vielä uupuu, ja sitten toivotaan, että Unkari saadaan päätöksentekoon mukaan.

Valtosen mukaan EU:n päätöksentekoa tulee kehittää kohti määräenemmistöpäätöksiä, jotta yksittäinen maa ei voi estää keskeisiä hankkeita.

- Viime kädessä nämä ovat neuvottelukysymyksiä, mutta ei voi olla niin, että koko EU, ja varsinkaan aivan keskeiset asiat, kuten ulko- ja turvallisuuspolitiikka, ovat ikään kuin yksittäisen maan, ja varsinkaan sen poliittisen valtataistelun, panttivankina.

Ukrainan viranomaisten mukaan Venäjältä Ukrainan läpi Unkariin ja Slovakiaan kulkeva öljyputki suljettiin sen jälkeen, kun se vaurioitui Venäjän iskussa tammikuussa.

