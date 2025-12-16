Palkittu politiikan aikakauslehti.
16.12.2025 12:36 ・ Päivitetty: 16.12.2025 12:36

Valtorin ex-toimitusjohtajalle sakkoja virkavelvollisuuden rikkomisesta

MARKKU ULANDER / LEHTIKUVA
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin entinen toimitusjohtaja Tero Latvakangas Helsingin käräjäoikeudessa 10. joulukuuta 2025.

Helsingin käräjäoikeus tuomitsi tiistaina Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin entisen toimitusjohtajan Tero Latvakankaan sakkoihin virkavelvollisuuden rikkomisesta. Oikeuden mukaan Latvakangas osallistui esteellisenä läheisensä harkinnanvaraista työvapaata koskeneen asian käsittelyyn.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Latvakangas sopi Valtorissa työskennelleen läheisensä kanssa, että tämä jää puolen vuoden työvapaalle elokuusta 2021 alkaen. Oikeuden mukaan läheinen ilmoitti asiasta esihenkilölleen, joka hyväksyi työvapaan.

Työvapaan myöntäminen oli Valtorissa yleinen käytäntö, joten oikeus katsoi näytetyksi, että se olisi myönnetty ilman Latvakankaan osallisuuttakin. Käräjäoikeus piti myös uskottavana, että Latvakangas ei pyrkinyt saamaan menettelyllään minkäänlaista etua eikä sellaista hänelle tai läheiselle koitunutkaan.

- Sillä seikalla, olisiko työvapaa joka tapauksessa (läheiselle) myönnetty tai onko Latvakankaan menettely vaikuttanut tosiasiallisesti (esihenkilön) päätökseen, ei ole Latvakankaan esteellisyyden arvioinnin kannalta merkitystä. Latvakangas on ollut esteellinen asian käsittelyyn ja siten rikkonut virkavelvollisuutensa, tuomiossa todettiin.

Käräjäoikeus tuomitsi Latvakankaan 20 päiväsakkoon, joista kertyy hänen tuloillaan maksettavaa 280 euroa.

Latvakangas kiisti syytteen oikeudessa ja katsoi syyllistyneensä korkeintaan toissijaisen syytteen mukaiseen tuottamukselliseen virkavelvollisuuden rikkomiseen.

Tällöin teko olisi huolimattomuuden seurausta, ei tahallinen.

LATVAKANGAS, 57, aloitti Valtorin toimitusjohtajana toukokuussa 2021. Sitä ennen hän oli toiminut Valtorissa tuotantojohtajana.

Kesäkuussa 2022 Latvakangas ilmoitti irtisanoutuvansa toimitusjohtajan tehtävästä, koska hänestä oli tehty esteellisyysepäilyn vuoksi tutkintapyyntö poliisille.

Hallintolain mukaan virkamies ei saa osallistua esimerkiksi itseään, puolisoaan, lapsiaan tai lähisukulaisiaan koskevien asioiden käsittelyyn.

