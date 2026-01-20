Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Kotimaa

20.1.2026 07:03 ・ Päivitetty: 20.1.2026 07:04

Valtuutettu: Lähisuhderikoksista pitää rankaista yhtenäisemmin ja kovemmin

iStock

Rikoksentekijän ja uhrin läheinen suhde pitää saada Suomen rikoslakiin rangaistusta koventavaksi seikaksi väkivaltajutuissa, yhdenvertaisuusvaltuutettu vaatii. Nyt tuomioistuinten omat tulkinnat asiassa vaihtelevat liikaa.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Nykyisellään tekijän ja uhrin pari- tai muu lähisuhde ei ole lakiin kirjattu koventamisperuste, mutta tuomioistuimet voivat huomioida sen rangaistusta harkitessaan. Yhdenvertaisuusvaltuutettu selvitti, kuinka usein näin tapahtuu.

Selvityksen mukaan lähisuhde oli tuomion perusteluissa esillä 45 prosentissa jutuista ja yleensä se vaikutti rikosvastuuta korottavasti. Lopuissa jutuista eli 55 prosentissa tuomioistuin ei ottanut perusteluissaan kantaa siihen, että väkivalta oli tapahtunut lähisuhteessa.

- Selvitys osoittaa, että tuomioistuimissa ei vallitse yhtenäistä näkemystä pari- ja lähisuhdeväkivallan moitittavuudesta, yhdenvertaisuusvaltuutettu Rainer Hiltunen kertoo tiedotteessa.

SUOMI ON sitoutunut Istanbulin sopimukseen, jossa luvataan torjua etenkin naisiin kohdistuvaa väkivaltaa. Sopimuksessa mainitaan, että väkivaltarikoksen kohdistaminen omaisiin tai läheisiin, kuten nykyiseen tai entiseen puolisoon, olisi tuomiota määriteltäessä erityisen raskauttava tekijä.

- Rikoslaissa on selkeä puute, joka on korjattava. Istanbulin sopimuksen mukaisista raskauttavista seikoista on säädettävä selkeästi rikoslaissa, Hiltunen sanoi

Selvityksessä oli mukana 80 käräjä- ja hovioikeudessa annettua tuomiota, joissa oli kyse pari- tai lähisuhdeväkivallasta. Syytetyistä suurin osa oli miehiä ja asianomistajista suurin osa oli naisia. Suurin osa tuomioista oli annettu vuosina 2024-2025.

Selvityksessä mukana olleissa tuomioissa syytteet menestyivät tuomioistuimissa hyvin. Vastaajista 94 prosenttia sai syyksi lukevan tuomion.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Susanna Luikku

Politiikka
20.1.2026
Grönlanti kiristää Nato-maiden hermoja – ”Ei tällaista olisi voinut edes kuvitella””
Lue lisää

Esa Mäkijärvi

Kirjallisuus
19.1.2026
Arvio: Oasis-kirja yhdistelee fanikirjaa, tuplaelämäkertaa ja selitysteosta
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU