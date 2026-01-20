Valtuutettu: Lähisuhderikoksista pitää rankaista yhtenäisemmin ja kovemmin

Rikoksentekijän ja uhrin läheinen suhde pitää saada Suomen rikoslakiin rangaistusta koventavaksi seikaksi väkivaltajutuissa, yhdenvertaisuusvaltuutettu vaatii. Nyt tuomioistuinten omat tulkinnat asiassa vaihtelevat liikaa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Nykyisellään tekijän ja uhrin pari- tai muu lähisuhde ei ole lakiin kirjattu koventamisperuste, mutta tuomioistuimet voivat huomioida sen rangaistusta harkitessaan. Yhdenvertaisuusvaltuutettu selvitti, kuinka usein näin tapahtuu.

Selvityksen mukaan lähisuhde oli tuomion perusteluissa esillä 45 prosentissa jutuista ja yleensä se vaikutti rikosvastuuta korottavasti. Lopuissa jutuista eli 55 prosentissa tuomioistuin ei ottanut perusteluissaan kantaa siihen, että väkivalta oli tapahtunut lähisuhteessa.

- Selvitys osoittaa, että tuomioistuimissa ei vallitse yhtenäistä näkemystä pari- ja lähisuhdeväkivallan moitittavuudesta, yhdenvertaisuusvaltuutettu Rainer Hiltunen kertoo tiedotteessa.

SUOMI ON sitoutunut Istanbulin sopimukseen, jossa luvataan torjua etenkin naisiin kohdistuvaa väkivaltaa. Sopimuksessa mainitaan, että väkivaltarikoksen kohdistaminen omaisiin tai läheisiin, kuten nykyiseen tai entiseen puolisoon, olisi tuomiota määriteltäessä erityisen raskauttava tekijä.

- Rikoslaissa on selkeä puute, joka on korjattava. Istanbulin sopimuksen mukaisista raskauttavista seikoista on säädettävä selkeästi rikoslaissa, Hiltunen sanoi

Selvityksessä oli mukana 80 käräjä- ja hovioikeudessa annettua tuomiota, joissa oli kyse pari- tai lähisuhdeväkivallasta. Syytetyistä suurin osa oli miehiä ja asianomistajista suurin osa oli naisia. Suurin osa tuomioista oli annettu vuosina 2024-2025.

Selvityksessä mukana olleissa tuomioissa syytteet menestyivät tuomioistuimissa hyvin. Vastaajista 94 prosenttia sai syyksi lukevan tuomion.