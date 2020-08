Valvonta ontuu pahasti vanhustenhoidossa – ”Valitettavan usein epäkohtien esiin tuomisesta seuraa työntekijälle ongelmia”

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto Superin puheenjohtaja Silja Paavola pitää erittäin tärkeänä, että kunnat tekevät tarkastuskäyntejä samalla tavalla kaikkiin vanhustenhoidon yksiköihin: omiin sekä yksityisiin.

Ylen MOT-ohjelman tuoreen selvityksen mukaan yli puolet kunnista ei vuoden 2015 jälkeen ollut tehnyt virallisia tarkastuskäyntejä omiin hoivayksiköihinsä. Kyselyyn vastanneista kunnista Espoo valvoo yksityisiä ja omia yksiköitään samalla tavalla.

– On tärkeää, että tarkastuksia tehdään kaikkiin yksiköihin ja ennalta ilmoittamatta niistä, Paavola muistuttaa tiedotteessa.

Superin kokemuksen mukaan ongelmia on enemmän yksityisissä hoivakodeissa. Ongelmia on kuitenkin myös kunnan omissa hoivayksiköissä, eikä niiden valvonta voi olla liiton mielestä vain omavalvonnan varassa.

– Suurin ongelma vanhustenhoidossa on usein riittämätön hoitajamitoitus, josta seuraa monia muita ongelmia. Tämä koskee myös kotihoitoa.

Super on muistuttanut aika ajoin kuntia niiden valvontavelvollisuudesta, olkoon sitten kyse omista tai ostopalveluista.

– Viranhaltijat eivät ole tiedostaneet omaa velvollisuuttaan tai ovat ulkoistaneet vastuunsa ja luottaneet siihen, että esimerkiksi yritysten omavalvontasuunnitelmat ja aluehallintovirastot hoitavat valvontatehtävän. Kuntien on useiden lakien velvoittamina puututtava palvelutuotannossa ilmeneviin epäkohtiin, liitto korostaa.

Työntekijöillä on velvollisuus ilmoittaa epäkohdista.

Työntekijöillä on velvollisuus ilmoittaa havaitsemistaan epäkohdista ja työnantajan on puututtava niihin. Super painottaa, että työntekijöillä on kuitenkin oltava aito mahdollisuus ilmoittaa epäkohdista ilman pelkoa ikävistä seuraamuksista.

– Valitettavan usein epäkohtien esiin tuomisesta on seurannut työntekijälle ongelmia, Paavola kertoo.

Vanhuspalvelulakiin tulee sitova hoitajamitoitus asteittain 1. lokakuuta alkaen. Super vaatii, että lain noudattamista valvotaan ja mitoituksen toteutumisesta huolehditaan.