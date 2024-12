Vammaispalvelulaista kehkeytymässä erikoinen näytelmä – mitä tekee hallitus?

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan (StV) puheenjohtajan Krista Kiurun (sd.) mukaan valiokunta on tehnyt kaiken, mikä on ollut aikataulujen puitteissa mahdollista. Marinin kaudella säädetty vammaispalvelulaki, jolle nykyinen hallitus on hakenut lykkäystä, saattaa tulla vuoden alussa voimaan.