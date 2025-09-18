Vammaispalvelulakiin tulossa kiistelty elämänvaihesäännös – Pelätään altistavan syrjinnälle

Hallitus esittää uusia muutoksia vuodenvaihteessa voimaan tulleeseen uudistettuun vammaispalvelulakiin. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Lakiin esitetään lisättäväksi elämänvaiheisiin liittyvä säännös, jonka avulla halutaan selventää, milloin avun ja tuen tarve liittyy ikään ja milloin on kyse vammaispalvelulain piiriin kuuluvasta avusta ja tuesta.

Uudistetun lain on tarkoitus tulla voimaan tammikuun alussa.

Lausuntokierroksella elämänvaihejaottelu sai kritiikkiä joiltakin lausunnonantajilta, jotka katsoivat sen altistavan erityisesti ikääntyneitä vammaisia syrjinnälle.