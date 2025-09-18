Politiikka
18.9.2025 14:46 ・ Päivitetty: 18.9.2025 14:46
Vammaispalvelulakiin tulossa kiistelty elämänvaihesäännös – Pelätään altistavan syrjinnälle
Hallitus esittää uusia muutoksia vuodenvaihteessa voimaan tulleeseen uudistettuun vammaispalvelulakiin.
Lakiin esitetään lisättäväksi elämänvaiheisiin liittyvä säännös, jonka avulla halutaan selventää, milloin avun ja tuen tarve liittyy ikään ja milloin on kyse vammaispalvelulain piiriin kuuluvasta avusta ja tuesta.
Uudistetun lain on tarkoitus tulla voimaan tammikuun alussa.
Lausuntokierroksella elämänvaihejaottelu sai kritiikkiä joiltakin lausunnonantajilta, jotka katsoivat sen altistavan erityisesti ikääntyneitä vammaisia syrjinnälle.
Elämänvaihesäännös herätti kiistaa myös eduskunnassa viime vuoden lopulla. Sosiaali- ja terveysvaliokunta poisti pitkän väännön jälkeen säännöksen esityksen tekstistä, ja se tuodaan nyt tarkennettuna uuteen käsittelyyn.
