“Vanha savu nousee edelleen saksistanne” – Lindtman ei säästellyt Purraa ja koko hallitusta “kultaisten pesämunien” hukkaamisesta

SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman kritisoi hallitusta ja erityisesti valtiovarainministeri Riikka Purraa (ps.), kun eduskunta aloitti ensi vuoden budjetin käsittelyn lähetekeskustelulla. Demokraatti Demokraatti

Purra kommentoi omassa puheessaan sitä, että jatkossa eläkerahastojen ylijäämiä ei oteta huomioon velkaantumista helpottavana asiana, mikä voi kasvattaa Suomelle EU:sta tulevia säästövaatimuksia. Valtiovarainministeriön virkamiehet ovat pyytäneet EU:lta muutosta siihen, miten EU laskee Suomen julkisen talouden velkaantumista.

Valtiovarainministerin mielestä muutos on hyvä asia.

Lindtman ihmetteli Purraa, joka ajaa EU:ssa ”teknistä” muutosta taloussääntöihin, joka Lindtmanin mukaan uhkaa tuottaa Suomelle jopa kuuden miljardin säästöjen lisäpaineet.

– Vanha savu nousee edelleen saksistanne, kun puolueenne aiemmin parjaamasta EU:sta ajatte lisää säästövaatimuksia. Ja kaikki tämä salamyhkäisesti, informoimatta eduskuntaa rehellisesti ja avoimesti, hän totesi SDP:n ryhmäpuheenvuorossa.

Hän arveli, että edes pääministeri Petteri Orpoa (kok.) ei ole asiasta informoitu.

– Nyt on syytä erittäin huolellisesti selvittää, kuka tästä pyynnöstä vastaa. Ajoiko ministeri Purra tätä, jotta saisi saksia lisää? Oliko pääministeri tietoinen? Vai aiotteko mennä virkamiesten selän taakse? Vai syytetäänkö tästäkin päätöksestä edellistä hallitusta ja Sanna Marinia? Veikkaan viimeistä vaihtoehtoa. Lisää aiheesta Riikka Purra puolustaa Suomelle lisäsäästöjä aiheuttavaa velkalaskutavan muutosta

HALLITUKSEN työllisyyden hoito sai Lindtmanilta myös kovaa kritiikkiä.

- Tämän hallituskauden työllisyyskehitys on koko EU:n heikointa. Kuulitte oikein, koko EU:sta ei löydy toista maata, jossa työllisyysasteen kehitys tällä vaalikaudella on yhtä huonoa kuin Suomella.

Lindmanin mukaan “kultaisia pesämunia”, jotka Orpo sai edelliseltä hallitukselta käsiinsä, ei ole pantu poikimaan. Hän kuvaili oikeistohallituksen ensimmäistä vuotta Suomelle menetetyksi vuodeksi.

– Ensimmäinen kultakimpaleista oli ennätystyöllisyys, siis koko mittaushistoriamme korkein työllisyys. Toinen oli työperäinen maahanmuutto, sekin mittaushistoriamme korkeinta, ennätyksellistä tasoa. Kolmanneksi hallitus pääsi rakentamaan maamme tulevaisuutta ennätyksellisten vihreän siirtymän teollisten investointisuunnitelmien varaan.

“Vihreiden investointien suoranainen tsunami näyttää hiipuneen lehmänhenkäykseksi.”

Työllisyydessä ennätykset ovat jatkuneet, mutta etumerkki on vaihtunut miinukseksi, Lindtman sivalsi, ja lisäksi ennätyksellinen työperäinen maahanmuutto on kääntynyt siihen, että Suomen houkuttelevuus potentiaalisen työvoiman silmissä on pudonnut enemmän kuin minkään muun maan.

– Suomeen suunniteltujen vihreiden investointien suoranainen tsunami näyttää hiipuneen lehmän henkäykseksi, joka ei meitä lämmitä. Uusien investointien aikeet ovat tippuneet peräti 89 prosenttia, hän lisäsi.

Ja kaiken tämän päälle työmarkkinoilla on aiheutettu epäluottamuksen kierre, jota jyrkentää hallituksen hanke sementoida julkisen sektorin naisvaltaiset alat ikuiseen palkkakuoppaan, Lindtman totesi.

KAIKKI hallituksen suuret puheet ja lupaukset velkaantumisen pysäyttämisestä on Lindtmanin mukaan petetty.

– Purran-Orpon hallitus ottaa peräti 25 miljardia lisää velkaa jo kahdessa ensimmäisessä budjetissaan. Velkasuhde ei valtiovarainministeriön ennusteen mukaan ole taittumassa hallituskauden aikana – päinvastoin velkasuhde uhkaa heikentyä. Hallituksen alijäämätavoite yksi prosentti BKT:sta on niin usvainen muisto, että siitä kukaan ei kehtaisi oikein enää edes mainita.

Purran budjettiesityksestä puuttuu kaksi keskeistä asiaa, ja Lindtmanin mukaan niiden mukana kaikki: kasvu ja oikeudenmukaisuus. Hän painotti, että SDP tarjoaa oikeudenmukaisen vaihtoehdon nykymenolle, vaihtoehdon joka tuo mukanaan myös kaivatun kasvun.

– Sen sijaan, että pienyrittäjien verotusta kiristetään ja leikataan ammatillisesta koulutuksesta, me tekisimme asiantuntijoiden peräänkuuluttamia muutoksia yritysverotukseen ja puuttuisimme fossiilitalouden tukiin. Peruisimme hallituksen päättämät tehottomat menolisäykset ja tulonmenetykset, kuten yksityisen terveysbisneksen tuet ja suurituloisimpia suosivat veronkevennykset. Puuttuisimme myös suursijoittajien verotuksen porsaanreikiin, rajaisimme kotihoidontukea ja leikkaisimme yritystukia.

ENNEN KAIKKEA SDP satsaisi kasvuun ja uusiin työpaikkoihin, puheenjohtaja korosti.

– Kasvunäkymien parantamiseksi ensin palauttaisimme työmarkkinoille luottamuksen ja yhdessä tekemisen kulttuurin ja rakentaisimme luottamusyhteiskuntaa. Sitten peruisimme työnantajien kasvumahdollisuuksia rajoittavat työperäisen maahanmuuton älyttömät kiristykset. Tämän jälkeen loisimme aidon, vaikuttavan kannustimen vihreille investoinneille.

SDP myös helpottaisi ylivelkaantuneiden asemaa Saksan mallilla, mikä toisi 120 000 suomalaiselle paremmat kannusteet ottaa työtä vastaan.

– Torjuisimme ikäsyrjintää ja kannustaisimme ikääntyneitä jatkamaan työssä. Auttaisimme rakennusalan kitukasvusta aitoon kasvuun ja vähentäisimme sen suhdanneherkkyyttä.