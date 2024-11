Vanhustenhoidon tilanne huolettaa suomalaisia – ”Heidän huolensa pitäisi herättää hallitus”

Hallitus aikoo laskea ympärivuorokautisen hoivan henkilöstömitoitusta. Esitys on eduskunnan käsittelyssä tänään. SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen muistuttaa, että ikäihmisten hoidon tilanne huolettaa suomalaisia. Demokraatti Demokraatti

– Yli puolet suomalaisista on huolissaan ikäihmisten hoidon tilanteesta, mutta Orpon hallitus on siitä huolimatta heikentämässä heidän hoitoaan. Henkilöstömitoituksen laskeminen kuormittaa pienemmällä joukolla tekevien hoitajien työtä karvaasti, Tuppurainen sanoo tiedotteessa.

Hän viittaa tuoreeseen E2-tutkimuslaitoksen raporttiin, joka kertoo suomalaisten suurimmaksi huolenaiheeksi terveydenhuollon. Toiseksi eniten huolissaan ollaan vanhustenhoidon tilanteesta.

Ikäihmisten hoivasta erityisen huolissaan ovat yli 45-vuotiaat, joista yli 60 prosenttia kertoo kantavansa huolta heistä.

– He näkevät tällä hetkellä omien vanhempiensa kautta, miten hoivapalvelut todella toimivat, sanoo Tuppurainen.

– Heidän huolensa pitäisi herättää hallitus. Päätös on peruttava ja kurssi muutettava: hallituksen on tultava SDP:n linjalle ja vahvistettava ikäihmisten hoivan laatua – he ovat tämän maan rakentaneet.