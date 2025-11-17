Politiikka
17.11.2025 18:17 ・ Päivitetty: 17.11.2025 18:49
Vantaa äänesti: raitiovaunut saavat tulla kaupunkiin
Vantaan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt raitiovaunulinjojen rakentamisen kaupunkiin. Päätös syntyi selvin äänin 44-23 monituntisen keskustelun jälkeen.
Hanketta kannattivat SDP, vasemmistoliitto, valtaosa vihreistä ja osa kokoomuslaisista valtuutetuista.
Vastustajien mielestä raitiolinjat maksavat kaupungille liikaa, eikä liikenteen eduista ole varmaa tietoa.
Aiemmista rakennustoiveista poiketen raitiovaunut eivät kulkisi Helsinki-Vantaan lentoasemalle asti, vaan pysähtyisivät runsasta kilometriä aiemmin Aviapoliksen tasalle. Liikennöinti alkaisi aikaisintaan vuonna 2029.
Kannattajien argumenteissa vedottiin muun muassa Tampereen sekä muun pääkaupunkiseudun hyviin kokemuksiin uudenaikaisesta kaupunkiraideliikenteestä.
Hankkeen kustannukset Vantaalle ovat yli puoli miljardia euroa.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.