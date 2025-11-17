Palkittu politiikan aikakauslehti.
Politiikka

17.11.2025 18:17 ・ Päivitetty: 17.11.2025 18:49

Vantaa äänesti: raitiovaunut saavat tulla kaupunkiin

LEHTIKUVA / RONI REKOMAA
Vantaan raitiolinjojen vastustajat jakoivat kaupungintalon luona riisipuuroa maanantaina.

Vantaan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt raitiovaunulinjojen rakentamisen kaupunkiin. Päätös syntyi selvin äänin 44-23 monituntisen keskustelun jälkeen.

Demokraatti

Demokraatti

Hanketta kannattivat SDP, vasemmistoliitto, valtaosa vihreistä ja osa kokoomuslaisista valtuutetuista.

Vastustajien mielestä raitiolinjat maksavat kaupungille liikaa, eikä liikenteen eduista ole varmaa tietoa.

Aiemmista rakennustoiveista poiketen raitiovaunut eivät kulkisi Helsinki-Vantaan lentoasemalle asti, vaan pysähtyisivät runsasta kilometriä aiemmin Aviapoliksen tasalle. Liikennöinti alkaisi aikaisintaan vuonna 2029.

Kannattajien argumenteissa vedottiin muun muassa Tampereen sekä muun pääkaupunkiseudun hyviin kokemuksiin uudenaikaisesta kaupunkiraideliikenteestä.

Hankkeen kustannukset Vantaalle ovat yli puoli miljardia euroa.

