Vantaan vankilan sellimurhan oikeudenkäynti päättyy loppulausuntoihin

Vantaan vankilan sellimurhan oikeudenkäynti päättyy tänään osapuolten loppulausuntoihin. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Aluesyyttäjä Emilia Ilander-Raulahti sanoi loppulausunnossaan, että henkirikos oli jopa murhaksi poikkeuksellisen raaka ja julma. Syyttäjän mukaan syytetyt 19- ja 23-vuotiaat miehet kohdistivat parikymppiseen uhriin kidutuksen kaltaista väkivaltaa.

- Teko on ollut todella pitkäkestoinen ja aiheuttanut asianomistajalle kipua, kärsimystä ja varmasti suurta pelkoa — Teossa on käytetty lukuisia eri tekotapoja ja välineitä: asianomistajaa on lyöty, potkittu, poltettu kiehuvalla vedellä, hänelle on syötetty tupakantumppeja ja juotettu virtsaa sekä pesuainetta, hänen ranteitaan on viilletty ja hänet on tukehdutettu, Ilander-Rauhahti listasi.

Henkirikoksen motiivina oli syyttäjän mukaan se, että uhri oli aiemmin tuomittu alaikäisiin kohdistuneista seksuaalirikoksista. Murhan lisäksi miehiä syytetään uhrin törkeistä raiskauksista. Syyttäjät ovat pyytäneet, että molemmille syytetyille tehdään mielentilatutkimus.

23-vuotias aiheutti välikohtauksen heti alussa

Puolustuksen loppulausunnot kuullaan myöhemmin tänään. Molemmat ovat kiistäneet murhasyytteen.

Nuorempi syytetty on oikeudenkäynnissä ottanut henkirikoksen yksin kontolleen. Hän on kiistänyt murhasyytteen, mutta myöntää tehneensä uhrille ensin monenlaista väkivaltaa ja sen jälkeen laittaneensa muovipussin uhrin päähän sekä kuristaneensa tätä narulla. Näin hän katsoo syyllistyneensä tappoon.

Syyttäjä katsoo, että 23-vuotiaan syytetyn uhkaava käytös on vaikuttanut 19-vuotiaan kertomaan. Käsittelyn ensimmäinen päivä jouduttiin viime kuussa keskeyttämään hetkeksi, kun vanhempi syytetty nousi paikaltaan ja vaikutti yrittävän hyökätä jonkun kimppuun. Poliisi on arvellut, että miehen vihan kohteena oli kanssasyytetty.

Välikohtauksen jälkeen syytetyt siirrettiin istuntojen ajaksi omiin saleihinsa. Kun 19-vuotiasta seuraavana käsittelypäivänä kuultiin, hän kertoi, ettei 23-vuotias liity uhrin kuolemaan millään tapaa.

- Kun nyt alan paremmin muistaa, miten kuolematilanne on mennyt, haluan kommentoida, että (toinen syytetty) ei ollut siinä mitenkään osallisena. Nyt muistan, että hän nukkui silloin, mies sanoi.

Tämän kuullessaan 23-vuotias syytetty nosti kätensä ilmaan ja huusi. 19-vuotias vastasi eleeseen nostamalla myös omat kätensä ilmaan.

Vanhempi syytetty on kiistänyt täysin osallistuneensa uhrin kuolemaan. Hän on myöntänyt osan väkivallasta ja katsoo syyllistyneensä törkeään pahoinpitelyyn.

Syytettyjen käytöksen takia jouduttiin poikkeusjärjestelyihin



Väkivaltaa matkasellissä todisti kolme muuta vankia, jotka oli majoitettu sinne syytettyjen ja uhrin kanssa. Yksi heistä kertoi oikeudelle, että he olivat puhuneet vartijan hälytysnapin painamisesta, mutta eivät lopulta olleet tehneet sitä.

- Pelkäsimme (syytettyjä). Pelkäsimme, että he hakkaisivat meidätkin, mies sanoi oikeudessa.

Vangit kertoivat, että vanhempi syytetyistä oli sellissä käskenyt heitä ”olemaan tietämättömiä” asioista ja tehnyt samalla sormellaan kurkunleikkausta kuvaavan eleen. Yksi vangeista sanoi, että nuorempi syytetty oli uhannut tappaa hänet ja hänen perheensä, jos hän todistaa asiasta.

23-vuotias teki kurkunleikkausta kuvaavan eleen myös, kun ensimmäistä vankitodistajista kuultiin oikeudessa. Sen jälkeen molemmat syytetyt laitettiin seuraamaan käsittelyä niin, etteivät he näkyneet videoyhteydellä oikeussaliin. Jo aiemmin he olivat huudelleet kesken käsittelyn sekä näyttäneet erilaisia käsimerkkejä sekä toisilleen että muille todistajille.

Vaikka vangit eivät uskaltaneet ilmoittaa vartijoille todistamastaan väkivallasta, he kertoivat yrittäneensä vaivihkaa kiinnittää vartijoiden huomion uhriin siinä kuitenkaan onnistumatta. Vartijat ovat kertoneet, ettei heillä ollut mitään tietoa matkasellin tapahtumista. Vankilan toiminnasta on aloitettu oma esitutkintansa.

Molemmilla syytetyillä aiempaa väkivaltarikoshistoriaa

Molemmat syytetyt miehet on viime vuonna tuomittu henkirikoksen yrityksistä vankeuteen Helsingin käräjäoikeudessa.

23-vuotias tuomittiin muun muassa murhan yrityksestä kymmenen ja puolen vuoden vankeuteen. Oikeuden mukaan mies oli puukottanut uhria useita kertoja sekä ampunut aseella tätä kohti. Käräjätuomiosta on valitettu hovioikeuteen, joten se ei ole lainvoimainen.

19-vuotias tuomittiin isänsä tapon yrityksestä kolmen ja puolen vuoden vankeuteen. Hän oli iskenyt isäänsä kerran veitsellä selkään. Tuomio on lainvoimainen.

STT – Maria Rosvall