Vapaaehtoistoiminta lisää hyvinvointia – uhkana hallituksen leikkaukset

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kunnan tehtävä. Tavoitteena on lisätä kuntalaisten hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä, sekä ehkäistä sairauksia ja syrjäytymistä.

Hyvinvointia ja terveyttä edistetään kaikilla kunnan toimialoilla, jolloin on mahdollista parantaa kuntalaisten elämänlaatua, lisätä työllisyyttä ja tuottavuutta sekä hillitä sosiaalisten ongelmien ja eriarvoisuuden kasvua. Tässä tärkeänä tukena kunnissa ovat kansalaisjärjestöt ja niiden tekemä vapaaehtoistyö.

Valitettavasti maan hallituksen leikkaustoimenpiteet kohdistuvat myös järjestöihin. Lisäksi kuntatalouden heikot näkymät ja kuntien säästötoimet heikentävät järjestöjen mahdollisuuksia toimia.

Kunnilla ei pitäisi olla varaa leikata sellaisista palveluista, jossa esimerkiksi ikäihmiset viihtyvät, saavat virikkeitä arkeen ja jotka lisäävät heidän hyvinvointiaan. Sitähän sanotaan, että yksi euro vapaaehtoistyöhön tuo tutkitusti usean euron takaisin.

VAPAAEHTOISTOIMINTAA Suomessa on tutkittu ja uusin tutkimus on tältä vuodelta. Tutkimuksen tuloksissa kerrotaan, että suomalaisista vajaa puolet on osallistunut vapaaehtoistoimintaan ja sitä on tehty edellisen vuoden aikana eniten ikäihmisten parissa. Järjestöt mahdollistavat vapaaehtoistoiminnan hyvinvointivaikutukset vapaaehtoisille. Vapaaehtoistoiminta lisää tutkitusti sitä tekevien hyvinvointia.