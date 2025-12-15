Palkittu politiikan aikakauslehti.
15.12.2025 08:20 ・ Päivitetty: 15.12.2025 08:20

Vapaan sivistystyön koulutuksiin osallistui lähes kaksi miljoonaa opiskelijaa

ANTTI AIMO-KOIVISTO / LEHTIKUVA
Opetustunteja annettiin yhteensä melkein 2,8 miljoonaa tuntia, joista suurin osa kansalaisopistoissa.

Suomessa noin 1,8 miljoonaa opiskelijaa osallistui viime vuonna vapaan sivistystyön koulutuksiin, kertoo Tilastokeskus.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Vapaan sivistystyön koulutuksilla tarkoitetaan muun muassa kansalaisopistoja, kansanopistoja sekä kesäyliopistoja.

Koska moni osallistui useampaan koulutukseen vuoden aikana, oli koulutuksiin osallistuneita yksittäisiä opiskelijoita yhteensä noin 930 000.

Opetustunteja annettiin yhteensä melkein 2,8 miljoonaa tuntia, joista selkeästi suurin osa kansalaisopistoissa.

Suosituimmat opintosisällöt olivat opiskelijoiden määrällä mitattuna urheilu ja liikunta, kansalais- ja järjestötoiminta sekä kuvataiteet.

Opiskelijoista 71 prosenttia oli naisia ja tyttöjä. Eniten koulutuksiin osallistuivat korkeasti koulutetut ja työlliset.

