Varapresidenttiehdokas J. D. Vance: “He kutsuivat häntä tyranniksi, joka täytyy pysäyttää hinnalla millä hyvänsä”

Yhdysvalloissa republikaanien varapresidenttiehdokas J. D. Vance avasi debyyttipuheensa Milwaukeen puoluekokouksessa sanomalla, että tämä päivä olisi voinut juhlapäivän sijasta olla sydänsurun päivä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

- Viimeiset kahdeksan vuotta presidentti Donald Trump on antanut kaikkensa kamppaillakseen amerikkalaisten puolesta. Hän ei tarvinnut politiikkaa, mutta politiikka tarvitsi häntä. Kun hän seisoi siellä Pennsylvanian kentällä, koko Amerikka seisoi hänen kanssaan. Hän kehotti meitä taistelemaan. Kysymään, mitä maamme tarvitsee meiltä, Vance sanoi viime lauantain salamurhayrityksestä.

- He kutsuivat häntä tyranniksi, joka täytyy pysäyttää hinnalla millä hyvänsä. Mutta mitä hän teki jouduttuaan salamurhayrityksen kohteeksi? Hän vetosi kansalliseen yhtenäisyyteen. Sitten Trump lensi Milwaukeehen ja jatkoi töitä, Vance sanoi.

Vance käytti puheajastaan suuren osan Donald Trumpista puhumiseen ja tämän ylistämiseen ja vasta pidemmälle mentäessä alkoi puhua enemmän itsestään ja ajamastaan politiikasta.

UKRAINAN tuen kriitikkona tunnettu Vance ei nostanut aihetta esiin puheessaan. Ulko- ja turvallisuuspolitiikasta hän sanoi, että Yhdysvaltain liittolaismaat saavat kantaa vastuunsa eikä ilmaisia kyytejä tarjota maille, jotka käyttävät hyväkseen amerikkalaista veronmaksajaa.

Vance viljeli puheessaan runsaasti ekonomista populismia ja vakuutti uuden republikaanipuolueen kamppailevan Yhdysvaltain työväen puolesta.

- Rakennamme tehtaita taas ja panemme ihmiset töihin rakentamaan amerikkalaisia tuotteita amerikkalaisille perheille. Estämme Kiinaa rakentamasta omaa keskiluokkaansa amerikkalaisten perheiden kustannuksella, Vance sanoi.

Puolueen presidenttiehdokas Donald Trump paljasti varapresidenttiehdokkaansa vasta maanantaina, samana päivänä kun puolue virallisesti vahvisti molempien miesten ehdokkuudet. Trump on nyt valittu puolueensa presidenttiehdokkaaksi jo kolmatta kertaa.

Vance viljeli puheessaan myös aiheita, jotka olivat suosittuja kokouspäivän aiempien puhujien retoriikassa. Keskiviikkona suosituimpia aiheita republikaanipoliitikkojen puheissa olivat maan etelärajan tilanne ja laiton maahanmuutto.

YHDYSVALTAIN väestöltään toiseksi suurimman osavaltion Texasin kuvernööri Greg Abbott arvosteli puheessaan tulikivenkatkuisesti demokraattipresidentti Joe Bidenin hallinnon rajapolitiikkaa.

- Biden on toivottanut tervetulleeksi raiskaajia, murhaajia ja terroristeja, ja hinta, jonka olemme maksaneet, on ollut hirveä, Abbott sanoi.

Abbott nosti puheissaan esille Texasin kiistat liittovaltion hallinnon kanssa rajavalvonnasta sekä bussikuljetustempaukset, joissa Abbott lähetti laittomasti maahan tulleita linja-autoilla Washingtoniin ja muualle liberaaleihin suurkaupunkeihin.

- Kun Biden ja Kamala kieltäytyivät tulemasta rajalle katsomaan kriisiä, jonka he loivat, minä vein rajan heidän luokseen, kun aloin lähettää maahan laittomasti tulleita bussilla Washingtoniin ja muihin turvasatamakaupunkeihin. Ja ne bussit jatkavat kulkemistaan siihen asti, että rajamme on turvattu! Abbott sanoi hurraavalle yleisölle.

“Seuraavalla presidentillä leijonan sydän”

REPUBLIKAANIEN presidenttiehdokkaan poika Donald Trump Jr. on puheessaan Milwaukeen puoluekokouksessa sanonut, että hänen isäänsä viime viikonloppuna kohdistettu salamurhayritys paljasti hänen isänsä todellisen luonteen.

- Sanotaan, että ei voi tietää, miten vaaratilanteessa toimii, ennen kuin on kohdannut sellaisen. Mikä oli isäni vaisto? Ei paeta tai kyyristellä, vaan näyttää koko maailmalle, että seuraavalla Yhdysvaltain presidentillä on leijonan sydän. Että seuraavalla presidentillä on rohkeus panna Amerikka kaiken edelle. Hän näytti paitsi omansa myös Amerikan luonteen.

Trump Jr.:n puheen alussa lavalle nousi puhumaan myös tämän tytär, presidenttiehdokkaan lapsenlapsi Kai Trump, joka puhui perhesuhteestaan isoisäänsä.

Vaikka illan teemana oli ulkopolitiikka, Ukrainan sodasta puhuttiin vain vähän. Illan avanneella videolla sanottiin, että Donald Trumpin ollessa vallassa Venäjä ei uskaltanut hyökätä Ukrainaan.

EDUSTAJAINHUONEEN entisen puhemiehen Newt Gingrichin mukaan Ukrainan sotaa ovat pahentaneet Bidenin hallinnon poliittiset epäonnistumiset.

- Kasvava koalitio diktatuureja yrittää aktiivisesti voittaa Amerikan. Venäjän diktaattori käynnisti tappavimman sodan Euroopassa sitten toisen maailmansodan. Näitä uhkia kohdatessaan Biden on ottanut käyttöön yhden epäonnistuneen poliittisen linjauksen toisensa jälkeen, Gingrich sanoi.

Trump itse saapui puoluekokouksen areenalle torstaina aamuneljältä Suomen aikaa. Trumpilla oli yhä korvallaan side lauantain salamurhayrityksen jäljiltä.

Trump nähtiin kameroiden edessä lavalla myös ennen istunnon alkua. Tuolloin Trump elehti äänettömästi mikkiin, ilmeisesti harjoitellen seuraavan päivän esiintymistään.

Trumpin puhe on puoluekokouksen päätteeksi torstaina illalla paikallista aikaa eli Suomen aikaa varhain perjantaina.

PRESIDENTTIEHDOKKAAN poika Eric Trump kertoi keskiviikkona CBS Newsille, että hänen isällään ei ole tikkejä korvassaan. Eric Trumpin mukaan hänen isänsä kutsui vammaansa “pahimmaksi korvasäryksi, mikä hänellä on koskaan ollut”.

- Oli millimetreistä kiinni, ettei hän menettänyt henkeään. Ei korva varmasti hyvältä tunnu, Eric Trump sanoi.

Vance on profiloitunut yhtenä senaatin äänekkäimmistä Ukrainan tuen kriitikoista. Huhtikuussa New York Timesissa julkaistussa kirjoituksessaan hän argumentoi sen puolesta, ettei Yhdysvaltain teollinen tuotantokapasiteetti riitä tuottamaan Ukrainalle tarpeeksi aseita, jotta se voisi voittaa. Lisäksi Ukrainalta puuttuu tarvittava määrä palveluskuntoisia miehiä, Vance sanoi.

Kirjoituksessa Vance sanoi, että sekä Yhdysvaltain että Ukrainan olisi tunnustettava se, että Ukrainan tavoite palauttaa vuoden 1991 rajansa on “fantasiaa” sodan matemaattisen todellisuuden vuoksi.

- Valkoinen talo on sanonut kerta toisensa jälkeen, ettei se voi neuvotella Venäjän Vladimir Putinin kanssa. Tämä on absurdia. Joe Bidenin hallinnolla ei ole mitään toteuttamiskelpoista suunnitelmaa, jolla ukrainalaiset voisivat voittaa tämän sodan. Mitä pikemmin amerikkalaiset kohtaavat tämän todellisuuden, sitä pikemmin voimme korjata tämän sotkun ja neuvotella rauhasta, Vance kirjoitti.

KESKIVIIKKONA yhdysvaltalaismediassa kerrottiin, että Yhdysvaltain istuva varapresidentti, demokraattien Kamala Harris on suostunut kolmeen mahdolliseen päivämäärään, jolloin hän voisi käydä televisioväittelyn republikaanien uutta varapresidenttiehdokasta vastaan. Väittelyiden kanavana toimisi CBS News.

Toistaiseksi republikaanien Vance ei ole lyönyt lukkoon mitään päivämäärää väittelyä varten.

Demokraateilla olisi näytön paikka varapresidenttien väittelyssä. Puolueen asema muuttui tukalaksi lähestyviä presidentinvaaleja silmällä pitäen, kun presidentti Biden suoriutui huonosti televisioväittelyssä Donald Trumpia vastaan viime kuussa.

Lassi Lapintie/STT