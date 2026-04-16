Varautumiskomissaari: ”Droonit muuttavat sodankäynnin kasvoja kaikkialla”

Drooniteknologia kehittyy käynnissä olevien sotien vuoksi huimaa vauhtia, kun lähes joka kuukausi esimerkiksi Ukrainan rintamille tuodaan uutta drooniteknologiaa, sanoo EU:n varautumiskomissaari Hadja Lahbib. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Lahbibin mukaan Euroopan maiden täytyy seurata tarkasti Ukrainan kokemuksia droonipuolustuksen kehittämisessä.

EU:n yhdenvertaisuudesta, varautumisesta ja kriisinhallinnasta vastaavana komissaarina toimiva Lahbib osallistui 11 EU-maan varautumiskoalition kokoukseen Helsingissä.

Sisäministeri Mari Rantasen (ps.) johtamassa kokouksessa keskusteltiin muun muassa droonien EU-maille muodostamasta uhasta.

- Droonit muuttavat sodankäynnin kasvoja kaikkialla, eivät pelkästään Ukrainassa vaan myös muun muassa Sudanissa, Lahbib sanoi STT:lle kokouksen jälkeen.

- Tämä on hyvin huolestuttavaa, mutta me otamme opiksi ukrainalaisilta. He joutuvat kohtaamaan droonien muodostaman uhan joka päivä, belgialaiskomissaari jatkoi.

Lahbib painotti, että drooniteknologian ripeän kehityksen vuoksi droonien muodostamaan uhkaan varautumisessa tarvitaan joustavuutta ja sopeutumiskykyä.

Suomeen ja Baltian maihin pudonneita ukrainalaisia drooneja Lahbib pitää huolestuttavana ilmiönä, jonka taustalla on Venäjän droonihäirintä. Hän muistutti, että viranomaisten on syytä informoida kansalaisia pudonneisiin drooneihin liittyvistä riskeistä.

VARAUTUMISKOALITION kokoukseen osallistuivat EU:hun kuuluvien Pohjoismaiden, Baltian maiden, Benelux-maiden sekä Puolan ja Saksan sisäisestä turvallisuudesta ja varautumisesta vastaavat ministerit tai heidän sijaisensa.

Komissaari Lahbibin puheenvuoron lisäksi kokouksessa kuultiin presidentti Sauli Niinistön puheenvuoro. Niinistö laati vuonna 2024 EU-komissiolle raportin Euroopan kriisivalmiudesta.

Yhdentoista maan ministerikoalitio EU:n varautumisyhteistyön edistämiseksi perustettiin keväällä 2025, ja se kokoontui nyt kolmatta kertaa.

Lahbib kiitteli tiedotustilaisuudessa Suomen korkeaa varautumistasoa.

- Suomella on varautuminen dna:ssa, varautumiskomissaari ylisti.

Onni suosii varautunutta.

Lahbibin mukaan varautumisen rooli on korostunut tämän päivän vaikeasti ennakoitavassa ja myrskyisessä maailmassa.

- Vanhan sanonnan mukaan onni suosii rohkeaa, mutta minä sanoisin, että se suosii hyvin varautunutta vielä paremmin.

Lahbibilta kysyttiin tiedotustilaisuudessa miksi varautumiskoalitiossa on vain EU:n pohjoisia jäsenmaita eikä yhtään Välimeren alueen maata.

Lahbibin mukaan ilmiötä selittää maantiede, geopolitiikka ja jäsenmaiden kokemat erilaiset uhat. Etelä-Euroopassa kannetaan huolta maastopalojen ja maanjäristysten kaltaisista uhista, kun taas pohjoisemmassa Euroopassa kiinnitetään enemmän huomiota Venäjän ja Ukrainan sodan luomiin uhkiin.

Tuomas Savonen / Helsinki

Uutista täydennetty klo 16.25 kauttaaltaan.