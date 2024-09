Varusmiesliitto vaatii lisää terveydenhuollon henkilökuntaa varuskuntiin – kansanedustajilta kirjallinen kysymys

Varusmiesliitto sanoo, että Suomen varuskuntiin tarvitaan lisää terveydenhuollon henkilökuntaa. Liitto kertoo huomanneensa, että varuskunnissa on pulaa terveyshenkilökunnasta muun yhteiskunnan tavoin. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Liitto kertoo perjantaina julkaisemassaan kannanotossa seuranneensa huolestuneena varusmiesten adenovirustilannetta, joka on liiton mukaan ollut erityisen paha Kainuun prikaatissa. Liitto sanoo, että adenovirustilanteen kehittyminen on tuonut esille prikaatin varuskuntasairaalan riittämättömät resurssit paikallisen epidemian hoitamiseen.

Liitto kertoo saaneensa yhteydenottoja varuskuntasairaalan ruuhkautumisesta, joka on vaikeuttanut varusmiesten perusterveydenhuoltoa.

KANSANEDUSTAJAT Terhi Koulumies (kok.), Arja Juvonen (ps.), Hanna Kosonen (kesk.), Aki Lindén (sd.) ja Eva Biaudet (r.) ovat jättäneet eduskunnalle kirjallisen kysymyksen varusmiesten terveydenhuollon laadusta ja saatavuudesta.

Kirjallisessa kysymyksessä kansanedustajat kysyvät, mitä hallitus aikoo tehdä, jotta varusmiehet saavat riittävää ja asianmukaista terveydenhuoltoa varuskunnissa. Lisäksi he kysyvät, voisivatko vakavasti sairaat varusmiehet jäädä nykyistä matalammalla kynnyksellä kotiin vanhempiensa hoitoon.

– Varusmiehet ovat Suomelle keskeinen voimavara puolustuksessa ja heidän terveydestään ja hyvinvoinnistaan on velvollisuus huolehtia erityisen hyvin. On Suomelle kunnia-asia on varmistaa, että varusmiesten terveydenhuolto on laadukasta ja asianmukaista, kansanedustajien tiedotteessa todetaan.

VARUSMIESLIITON mukaan terveyshenkilökunnan tilanne vaihtelee varuskuntakohtaisesti. Liitto kuitenkin katsoo, että Puolustusvoimien tulisi ottaa hoitohenkilökunnan resurssit tarkasteluun varusmiesten perusterveydenhuollon turvaamiseksi kaikissa tilanteissa ja kaikissa varuskunnissa.

Liitto ehdottaa, että kovimpiin ruuhkahuippuihin voitaisiin vastata esimerkiksi lisäämällä hoitohenkilökunnan liikkuvuutta varuskuntasairaaloiden välillä.

- Varuskuntasairaaloiden pitäisi olla virusepidemian kestäviä. Pohdituttaa, miksei tällaisten tilanteiden varalta valmistauduta etupainotteisesti, sanoo puheenjohtaja Elina Riutta Varusmiesliitosta tiedotteessa.

Puolustusvoimat julkaisi Varusmiesliiton kannanoton jälkeen oman tiedotteensa syksyn hengitystieinfektiotilanteesta. Tiedotteessa kerrotaan, että adenoviruksen lisäksi liikkeellä on muun muassa mykoplasmaa, koronaa ja hinkuyskää.

Tiedotteen mukaan sairastuneita on ollut varusmiesmäärään suhteutettuna paljon esimerkiksi Kainuun prikaatissa.

Puolustusvoimat myöntää, että varuskuntien terveysasemien vastaanotot ovat voineet kuormittua.

- Yhteiskuntaa koskevat terveydenhuollon resurssitilanteen haasteet heijastuvat myös Puolustusvoimiin. Teemme aktiivisesti töitä henkilöstön rekrytoimiseksi ja tilanteen parantamiseksi, tiedotteessa sanotaan.

KAINUUN prikaatissa todettiin loppukesästä kymmeniä adenovirustartuntoja, ja tartunnan saaneita oli joutunut myös sairaalaan. Varusmiesliiton mukaan osa sairastuneista on tarvinnut jopa tehohoitoa.

Tapauksia on ollut muissakin varuskunnissa, mutta Kainuussa tartuntoja on todettu enemmän kuin muualla.

Syyskuun ensimmäisellä viikolla Kainuun prikaati kuitenkin kertoi, että varusmiesten adenovirustilanne oli helpottanut.

Lepo-osastolla oli tuolloin vuodepotilaina 27 varusmiestä ja sairaalahoidossa kaksi varusmiestä. Prikaatissa on yhteensä noin 2 500 varusmiestä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan adenovirukset aiheuttavat yleensä ylemmissä hengitysteissä tulehduksen, jonka oireena on korkea kuume.