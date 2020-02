Vasemmistoliiton toiminnanjohtaja: Pyydän nöyrästi anteeksi asian ympärille syntynyttä kohua

Vasemmistoliiton läntisen alueen toiminnanjohtajan Misha Dellingerin perustamalta Twitter-tililtä on jaettu väkivaltaa ihannoivia viestejä, Yleisradio kertoi tänään. Nyt jo poistetun @huggywuggy2-tilin viestejä levitettiin kuvakaappauksina.

Viesteissä kutsutaan muun muassa perussuomalaisia fasisteiksi ja kannatetaan ilmastonmuutoksen kieltäjien ampumista.

Kiistanalaiset viestit on lähetetty vuosina 2016 ja 2017.

Dellinger on kommentoinut torstai-iltana Twitterissä asiaa.

– Uutisointi on antanut kuvan, että pitäisin väkivaltaa tai sillä uhkailua hyväksyttävänä. En pidä eivätkä @huggywuggy2-tilin väkivaltatwiitit ole kirjoittamiani tai vastaa arvojani. Tuomitsen kaiken väkivallan ja sillä uhkailun. Tili on anonyymitili, jolla on useita käyttäjiä, hän kirjoittaa.

– Tili perustettiin ennen työsuhdettani @vasemmisto’on eivätkä tilillä julkaistut väkivaltaviestit vastaa arvojani. Pyydän nöyrästi anteeksi puolueelta, puoluetovereiltani ja vasemmistoliiton äänestäjiltä asian ympärille syntynyttä kohua, Dellinger jatkaa.

Vasemmistoliiton tililtä taasen tviitataan, että toiminnanjohtaja ei ole kirjoittanut twiittejä.

– Ne on julkaistu anonyymiltä tililtä, jolla on useita käyttäjiä.

– Vasemmistoliiton ydinarvoihin kuuluu väkivallan ja sillä uhkaamisen vastustaminen. Emme hyväksy väkivaltaa tai sillä uhkaamista missään muodossa – emme tänään, emme huomenna, emme koskaan tulevaisuudessa, Vasemmistoliiton tilillä kirjoitetaan.

Tili perustettiin ennen työsuhdettani @vasemmisto'on eivätkä tilillä julkaistut väkivaltaviestit vastaa arvojani. Pyydän nöyrästi anteeksi puolueelta, puoluetovereiltani ja vasemmistoliiton äänestäjiltä asian ympärille syntynyttä kohua. 2/2 — Misha Dellinger (@MiskaDellinger) February 27, 2020