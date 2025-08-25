Vasemmistoliitosta älähdys THL:n laskelmista: ”Lapsiperheisiin kohdistuvat leikkaukset on peruttava välittömästi”

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela vaatii hallitukselta toimia lapsiköyhyyden vähentämiseksi. Toimeentulotuen leikkauksista on Koskelan ja kansanedustaja Timo Furuholmin (vas.) mukaan luovuttava. Demokraatti Demokraatti

Koskela viittaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n tänään julkaisemiin päivitettyihin laskelmiin sosiaaliturvaleikkausten vaikutuksista, jotka osoittavat 27 000 alaikäisen putoavan köyhyysrajan alapuolelle, kun aiempi arvio oli 13 000 alaikäistä.

– Orpon ja Purran politiikalla Suomessa on kasvanut ainoastaan köyhyys ja työttömyys, Koskela sanoo tiedotteessa.

Koskela nostaa esiin hallituksen tulevan toimeentulotukiuudistukseen, jossa leikattaisiin toimeentulotuen perusosaa, poistettaisiin suojaosa ja kiristettäisiin tuen saamisen ehtoja. Uudistuksen vaikutuksia ei ole huomioitu THL:n laskelmissa, mutta sen tiedetään edelleen lisäävän ja syventävän köyhyyttä, Koskela toteaa.

– Viimesijaista turvaa leikkaamalla syvennetään kaikkein vaikeimmassa asemassa olevien ihmisten ja perheiden ahdinkoa. Kyse on ennen kaikkea ideologisesta päätöksestä, sillä tavoiteltavat 70 miljoonan euron säästöt ovat marginaalisia verrattuna siihen, kuinka paljon hallitus keventää rikkaiden ja suuryrityksien verotusta, Koskela sanoo.

Koskela vaatii hallitusta luopumaan toimeentulotuen leikkauksista ja tekemään täsmätoimia lapsiperheköyhyyden vähentämiseksi. Tällainen olisi esimerkiksi työttömyysturvan lapsikorotusten palauttaminen.

– Työttömyysturvan lapsikorotusten poisto oli julma päätös, jolla lapset laitettiin maksamaan hallituksen epäonnistuneesta työllisyyspolitiikasta. Korotusten palauttaminen olisi vähintä mitä hallitus voi tehdä lapsiköyhyyden kasvun hillitsemiseksi, Koskela sanoo.

Tämä on tietoinen valinta eriarvoisuuden lisäämiseksi.

THL:N tuoreisiin laskelmiin viittaa myös vasemmistoliiton kansanedustaja Timo Furuholm.

– On kestämätöntä ja häpeällistä, että hallitus sysää tuhansia uusia lapsia köyhyyteen. Vastuuton saksien kanssa heiluminen toistaa 1990-luvun alun virheitä, joita maksellaan edelleen. Tämä on epäinhimillistä ja typerää politiikkaa, Furuholm sanoo.

Furuholm muistuttaa, että lapsiköyhyys aiheuttaa pitkäaikaisia seurauksia: heikentynyttä terveyttä, haasteita koulutuksessa ja osallisuudessa sekä lasten mahdollisuuksien kaventumista.

Furuholm katsoo, että hallitus maksattaa esimerkiksi yhteisöveron kevennyksen – 800 miljoonaa euroa – pienituloisilla ja lapsiperheillä sosiaaliturvaa leikkaamalla.

– Tämä on tietoinen valinta eriarvoisuuden lisäämiseksi. Ei kansa ole tällaista mandaattia Orpo-Purran hallitukselle antanut. Erityisesti lapsiperheisiin kohdistuvat leikkaukset on peruttava välittömästi, jos haluamme Suomella olevan varaa kantaa tulevaisuutta, Furuholm jatkaa.