23.11.2025 14:41 ・ Päivitetty: 23.11.2025 14:41

Vasemmistoliitto: Duunareille minimipalkka ja kannabista kauppoihin

Vasemmistoliitto haluaa Suomeen 15 euron minimituntipalkan. Vaatimus sisältyy puolueen juuri päättyneessä puoluekokouksessa hyväksyttyyn tavoiteohjelmaan seuraavaksi kolmeksi vuodeksi.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Suomessa ei nykyisin ole säädetty minimipalkoista, vaan palkat sovitaan työehtosopimuksissa. Puheenjohtaja Minja Koskelan mukaan minimipalkka täydentäisi työehtosopimusjärjestelmää ja varmistaisi, että työntekijöille maksetaan oikeudenmukainen korvaus työstä.

-  Se on reilun työmarkkinapolitiikan keskeisimpiä kysymyksiä, Koskela sanoi tiedotteessa.

Työntekijöiden asemaa tulisi vasemmistoliiton mukaan vahvistaa myös maksamalla työstä uusi olosuhdelisä aina, jos työtä teetetään määrä- tai osa-aikaisena.

Pitkäaikaistyöttömille pitäisi ohjelman mukaan saada työtakuu, jossa julkinen sektori turvaisi palkkatuettua työtä kaikille yli 12 kuukautta työttömänä olleille.

TAVOITEOHJELMAAN on Helsingin Sanomien mukaan kirjattu myös, että kannabiksen käyttö tulisi laillistaa ja sen myynti siirtää valtion omistamiin myymälöihin. Kannabiksen laillistamisen kannalle on asettunut aiemmin myös vihreät.

Sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.) paheksui vasemmistoliiton linjausta heti.

-  En muuta odottanutkaan, mutta jälleen täysin vastuutonta, vasemmisto! Politiikka, joka lisää nuorten huumekokeiluja ja huumemyönteisiä asenteita yhteiskunnassamme, on väärää politiikkaa, ministeri kirjoitti X:ssä.

