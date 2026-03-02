Palkittu politiikan aikakauslehti.
Politiikka

2.3.2026 11:47 ・ Päivitetty: 2.3.2026 11:47

Vasemmistoliitto haluaa valtiovarainministeriön tiedontuotannon kansainvälisten tutkijoiden syyniin

LEHTIKUVA / MARKKU ULANDER

Vasemmistoliiton varapuheenjohtaja Otto Bruun vaatii, että valtiovarainministeriön uudistaminen käynnistetään riippumattomalla kansainvälisellä arvioinnilla.

Demokraatti

Demokraatti

Bruunin mukaan Suomen heikko taloustilanne edellyttää nyt myös talouspolitiikan tiedontuotannon ja päätöksenteon rakenteiden kriittistä tarkastelua. Bruun esittää tiedotteessaan, että riippumaton kansainvälinen tutkijaryhmä arvioisi valtiovarainministeriön tiedontuotannon.

Bruun nostaa tiedotteessaan esiin, että valtiovarainministeriö on ollut keskeinen talouspolitiikan kehystäjä ja ohjaaja viimeiset vuosikymmenet. Hänen mukaansa makrotalouden tiedontuotanto ja ennusteet ovat viime aikoina systemaattisesti epäonnistuneet, joten niitä arvioimaan tarvittaisiin kansainvälisiä huippututkijoita. Bruun ehdottaa, että arviointiryhmä antaisi ehdotuksensa ministeriön uskottavuuden ja talouspoliittisen tiedontuotannon vahvistamiseksi. Ehdotukset toteutettaisiin muuttamalla ministeriön toimintaa ensi hallituskaudella.

Vasemmistoliitolle yksi velkajarrusovun ja parlamentaarisen finanssipoliittisen sopimisen keskeinen ongelma on valtiovarainministeriölle annettu keskeinen rooli.

Bruun nostaa esiin, että valtiovarainministeriön edustajat esittivät esimerkiksi yhteisöveron alentamista osana keväällä 2025 neuvoteltuja kasvutoimia. Hän huomauttaa, että alennuksella olisi ollut yli 1,6 miljardin vuosittainen negatiivinen vaikutus valtiontalouden tasapainoon, mutta hyvin epävarma vaikutus talouskasvuun ja hyvinvointiin.

– Ministeriö myötäili tiedontuotannossaan yksittäisten hallituspuolueiden ja elinkeinoelämän vaatimuksia, eikä tästä uskottavuutta kyseenalaistavasta toiminnasta ole saatu kunnon selvitystä, hän kritisoi.

Bruunin mukaan kansainvälisen tutkijaryhmän olisikin syytä käydä läpi valtiovarainministeriön talouspolitiikan vaikutusarviot, yhteisöveron alennuksen hyödyt sekä tehdä ehdotuksia kestävän talouspolitiikan valmistelusta ja ohjauksesta laajemminkin.

