22.8.2025 12:29 ・ Päivitetty: 22.8.2025 12:29

Vasemmistoliitto muistaa Riikka Purraa juoksutapahtumalla

iStock

Oppositiopuolue vasemmistoliitto järjestää Petteri Orpon (kok.) hallituksen leikkauspolitiikkaa kommentoivan juoksutapahtuman. Helsingin Töölönlahdelle sijoittuvan tempauksen nimi on valtiovarainministeri Riikka Purran (ps.) saksiaiheisiin meemeihin liittyen Älä juokse sakset kädessä.

Demokraatti

Juoksutapahtuma järjestetään 26. elokuuta. Matkana on 12,2 kilometriä, koska valtion tämän vuoden budjetissa otetaan velkaa 12,2 miljardia euroa.

– Valtiovarainministeri Riikka Purra ja oikeistohallitus ovat väittäneet saavansa valtion velkaantumisen kuriin leikkauksilla. Toisin on käynyt. Saksien kanssa heiluminen on heikentänyt aivan liian monen ihmisen arkea, eikä velkaantuminen siitä huolimatta ole vähentynyt, tapahtuman tiedotteessan todetaan.

Vasemmistoliitto sanoo haluavansa osoittaa, että vaihtoehtoja on.

Juoksua vetävät vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela ja puolueen kansanedustajat.

− Hallituksen tekemien leikkausten tahti ja ajoitus ei ole hillinnyt alijäämien kasvua, vaan on käynyt päinvastoin. On jälleen kerran käynyt ilmi, että leikkauspolitiikka lisää kurjuutta mutta ei vähennä velkaantumista, Koskela sanoo tiedotteessa.

VASEMMISTOLIITTO puuttuisi velkaantumiseen perumalla rikkaiden veroalet, säätämällä miljonääriveron ja leikkaamalla ympäristölle haitallisista yritystuista

− Syksyn budjettiriihi on alkamassa, ja valtiovarainministeri Purra uhkaa jatkaa saksien kanssa hosumista eli epäonnistunutta leikkauspolitiikkaansa. Me vasemmistoliitossa emme juokse sakset kädessä, koska se on haitaksi sekä ihmisille että valtion taloudelle, Koskela jatkaa.

