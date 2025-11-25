Palkittu politiikan aikakauslehti.
25.11.2025 08:33 ・ Päivitetty: 25.11.2025 08:41

Vasemmistoliitto: Opiskelijoille jopa yli 1700€ enemmän vuodessa

LEHTIKUVA / MIKKO STIG
Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela ja kansanedustaja Hanna Sarkkinen esittelivät puolueen vaihtoehtobudjetin tiistaina mediatilaisuudessa.

Vasemmistoliitto ottaisi vaihtoehtobudjetissaan käyttöön miljonääriveron ja peruisi pääministeri Petteri Orpon (kok.) hallituksen sosiaaliturvaleikkaukset.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Velkaa puolueen tänään esittelemässä vaihtoehtobudjetissa otettaisiin ensi vuonna 227,5 miljoonaa euroa vähemmän kuin Orpon hallituksen budjetissa.

Vasemmistoliiton mukaan sen vaihtoehto lisäisi työmahdollisuuksia ja kotimaista kysyntää, loisi kasvua ja vähentäisi valtion velkaantumista.

Puolue sopeuttaisi taloutta verotuksen kautta muun muassa ympäristölle haitallisia tukia leikkaamalla.

– Marinin hallituksen loppuaikana työllisyys oli parhaalla tasolla kolmeen vuosikymmeneen ja julkinen talous lähes tasapainossa. Nyt työttömyys on ennätyskorkealla tasolla ja Suomi on joutumassa EU:n liiallisen alijäämän menettelyyn. Orpo ja Riikka Purra (ps.) kantavat tästä vastuun, kansanedustaja, valtiovarainvaliokunnan jäsen Hanna Sarkkinen sanoo tiedotteessa.

Sarkkinen nostaa esiin myös viime viikonlopun uutisen, jonka mukaan Suomen talouskasvua pidättelee ”tuntematon jarru”.

Sarkkisen mielestä jarru on hyvin tunnettu: se on Orpon ja Purran hallitus, joka on leikannut pienituloisilta ostovoiman ja kasvattanut työttömyyttä.

Vasemmistoliitto kertoo tiedotteessaan myös, että eduskunnan tietopalvelun tekemien laskelmien mukaan vasemmistoliiton vaihtoehtobudjetti nostaisi lähes 90 000 suomalaista pienituloisuusrajan yläpuolelle. Heistä reilut 20 000 on lapsia. Työllisiä vaihtoehtobudjetti nostaa pienituloisuusrajan yläpuolelle yli 30 000.

Pienituloisen työntekijän vuositulot taas paranevat vasemmistoliiton vaihtoehtobudjetissa noin 350€, yksinhuoltajan noin 940€, pitkäaikaistyöttömän 1 640€ ja opiskelijan 1 740€.

