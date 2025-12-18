Vasemmistonuorten Vuorinen ei saa syytettä Israel-postauksistaan

Vasemmistonuorten puheenjohtajaa Pinja Vuorista ei epäillä kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Asia ilmenee poliisin tutkintapäätöksestä, jossa todetaan, ettei puheenjohtajan kohua herättäneissä somepäivityksissä ole tapahtunut rikosta. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Vuorinen toimitti päätöksen STT:lle.

Hän kirjoitti marraskuussa Instagram-päivityksen, josta tehtiin useita rikosilmoituksia.

Päivityksessä Vuorinen arvosteli Rovaniemelle rakennettavaa lomakylää.

- Tiesitkö, että samalla kun Israel jatkaa palestiinalaisten murhaamista ”tulitauosta” huolimatta, rakennetaan Suomessa lomakylää israelilaisille turisteille, julkaisussa kirjoitettiin.

Vuorinen vaati, että Rovaniemen kaupunki peruuttaa lomakylän rakennusluvan.

Hän kirjoitti myös, että ”haluammeko todella olla turvallinen maa kansanmurhaa suorittavan valtion kansalaisille matkustaa”.

POLIISIN tutkintapäätöksen mukaan termi ”turvallinen maa” on lainattu Ylen uutisesta, jonka mukaan israelilaiset uskaltavat matkustaa Suomeen.

Päätöksen mukaan julkaisussa on osallistuttu yhteiskunnalliseen ja poliittiseen keskusteluun ja kontekstiin sidottuna se ei panettele, solvaa tai uhkaa ketään tai mitään kansanryhmää.

Julkaisun sanamuotoja pidetään kuitenkin osin huonosti harkittuina.

Vuorisen vapautumisesta rikosepäilystä uutisoi aiemmin Yle.