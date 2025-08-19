Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Kotimaa

19.8.2025 15:03 ・ Päivitetty: 19.8.2025 15:03

Vastaamo-oikeudenkäynti alkoi hovioikeudessa – Kivimäen vapauttamisvaatimus hylättiin

LEHTIKUVA / ANTTI AIMO-KOIVISTO
Vastaamon tietomurrosta syytetty Aleksanteri Kivimäki pysyy vangittuna oikeudenkäynnin ajan, päätti hovioikeus tänään.

Helsingin hovioikeus on pitänyt Vastaamo-syytetty Aleksanteri Kivimäen vangittuna. Jutun kuukausia kestävä käsittely hovioikeudessa alkoi tiistaina.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Kivimäki, 27, vaati istunnossa päästä vapaalle jalalle odottamaan hovituomiota tai vaihtoehtoisesti matkustuskieltoa vankeuden sijaan. Kuten aiemmin, myös tällä kertaa oikeus hylkäsi vapauttamisvaatimuksen ja katsoi, ettei matkustuskieltokaan olisi Kivimäen tapauksessa riittävä pakkokeino.

Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus tuomitsi Kivimäen viime vuonna kuuden ja puolen vuoden vankeuteen. Tuomio tuli törkeästä tietomurrosta, törkeän kiristyksen yrityksestä, yli 9  200 törkeästä yksityiselämää loukkaavasta tiedon levittämisestä, lähes 21  000 törkeän kiristyksen yrityksestä ja 20 törkeästä kiristyksestä.

Hovioikeudessa Kivimäki vaatii, että syytteet hylätään tai ainakin rangaistusta alennetaan.

Psykoterapiakeskus Vastaamon tietojärjestelmä murrettiin ja potilastietokanta kopioitiin marraskuussa 2018. Myöhemmin yhtiötä ja sen asiakkaita kiristettiin ja asiakkaiden erittäin arkaluonteisia tietoja levitettiin verkossa.

Käräjäoikeus katsoi tuomiossaan, että Kivimäki tunkeutui oikeudettomasti Vastaamon tietojärjestelmään ja latasi sieltä potilastietokannan käyttöönsä.

-  Kivimäki on julkaissut internetissä yhteensä noin 33  000 Vastaamon potilastietokannassa olleen henkilön tiedot kolmessa eri erässä. Hän on aiheuttanut rikoksellaan suurta kärsimystä ja erityisen suurta vahinkoa, koska tiedot ovat olleet erityisen arkaluonteisia, käräjätuomiossa sanottiin.

SYYTTÄJÄT vaativat Kivimäelle seitsemän vuoden vankeusrangaistusta, joka on rikosten enimmäisrangaistus. Syyttäjien mukaan käräjätuomiossa ei esimerkiksi otettu riittävästi huomioon rikosten suurta määrää ja moitittavuutta.

Kivimäen mukaan käräjätuomio perustuu useisiin sellaisiin aihetodisteisiin, jotka eivät yksin osoita hänen syyllistyneen mihinkään syytteissä esitetyistä rikoksista. Kivimäki myös kyseenalaistaa sen, onko käräjäoikeus pystynyt analysoimaan teknistä todistelua huolellisesti ja muodostamaan siitä riittävää ymmärrystä.

Syyttäjät ovat tästä eri mieltä.

-  Huolimatta siitä, että näyttö on erittäin teknistä, se on syyttäjän näkemyksen mukaan purettu loogisesti ja täysin oikein tuomioon. Käräjäoikeus on syyttäjän näkemyksen mukaan ymmärtänyt näytön tarkoituksen oikein, syyttäjät sanoivat asiaesittelyssään tiistaina.

Hovioikeudessa pääkäsittelylle on varattu 30 istuntopäivää. Oikeudenkäynnin on määrä päättyä marraskuun lopulla.

AIEMMIN tänä vuonna keskusrikospoliisi (KRP) kertoi, että Vastaamon kiristysvyyhdissä on myös toinen epäilty. KRP epäilee Virossa asuvaa henkilöä avunannosta törkeään kiristykseen ja avunannosta törkeään yksityiselämää loukkaavaan tiedon levittämiseen.

KRP on kertonut, että epäilty on alle 30-vuotias mies. Hänen kansalaisuuttaan ei ole kerrottu.

Miehen epäillään osallistuneen Vastamoon kohdistuneeseen kiristykseen ja kiristysmateriaalin valmisteluun. Lisäksi hänen epäillään osallistuneen asiakastietojen levittämiseen verkossa.

Miestä ei epäillä Vastaamon asiakkaiden kiristämisestä. Asia on hänen osaltaan edelleen syyteharkinnassa.

Maria Rosvall / STT

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Rane Aunimo

Politiikka
18.8.2025
Näin Orpo kommentoi nyt Purran yllätysvetoa: ”Hän itse sanoi, että se on hänen listansa”
Lue lisää

Susanna Luikku

Politiikka
18.8.2025
Apteekkariliitto: Hallitus veisi syrjäseuduilta sivuapteekit – ”Lääkehuolto ja -neuvonta ei ole markettitoimintaa”
Lue lisää

Annika Tailamo

Kotimaa
17.8.2025
Naisviha voi tuhota demokratian – moni nainen lähtee politiikasta sen vuoksi
Lue lisää

Janne Ora

Kotimaa
16.8.2025
Informaatiohyökkäys menee läpi kaikesta puolustuksesta – Suomi käy jo tätä sotaa
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU