Kotimaa
19.8.2025 15:03 ・ Päivitetty: 19.8.2025 15:03
Vastaamo-oikeudenkäynti alkoi hovioikeudessa – Kivimäen vapauttamisvaatimus hylättiin
Helsingin hovioikeus on pitänyt Vastaamo-syytetty Aleksanteri Kivimäen vangittuna. Jutun kuukausia kestävä käsittely hovioikeudessa alkoi tiistaina.
Kivimäki, 27, vaati istunnossa päästä vapaalle jalalle odottamaan hovituomiota tai vaihtoehtoisesti matkustuskieltoa vankeuden sijaan. Kuten aiemmin, myös tällä kertaa oikeus hylkäsi vapauttamisvaatimuksen ja katsoi, ettei matkustuskieltokaan olisi Kivimäen tapauksessa riittävä pakkokeino.
Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus tuomitsi Kivimäen viime vuonna kuuden ja puolen vuoden vankeuteen. Tuomio tuli törkeästä tietomurrosta, törkeän kiristyksen yrityksestä, yli 9 200 törkeästä yksityiselämää loukkaavasta tiedon levittämisestä, lähes 21 000 törkeän kiristyksen yrityksestä ja 20 törkeästä kiristyksestä.
Hovioikeudessa Kivimäki vaatii, että syytteet hylätään tai ainakin rangaistusta alennetaan.
Psykoterapiakeskus Vastaamon tietojärjestelmä murrettiin ja potilastietokanta kopioitiin marraskuussa 2018. Myöhemmin yhtiötä ja sen asiakkaita kiristettiin ja asiakkaiden erittäin arkaluonteisia tietoja levitettiin verkossa.
Käräjäoikeus katsoi tuomiossaan, että Kivimäki tunkeutui oikeudettomasti Vastaamon tietojärjestelmään ja latasi sieltä potilastietokannan käyttöönsä.
- Kivimäki on julkaissut internetissä yhteensä noin 33 000 Vastaamon potilastietokannassa olleen henkilön tiedot kolmessa eri erässä. Hän on aiheuttanut rikoksellaan suurta kärsimystä ja erityisen suurta vahinkoa, koska tiedot ovat olleet erityisen arkaluonteisia, käräjätuomiossa sanottiin.
SYYTTÄJÄT vaativat Kivimäelle seitsemän vuoden vankeusrangaistusta, joka on rikosten enimmäisrangaistus. Syyttäjien mukaan käräjätuomiossa ei esimerkiksi otettu riittävästi huomioon rikosten suurta määrää ja moitittavuutta.
Kivimäen mukaan käräjätuomio perustuu useisiin sellaisiin aihetodisteisiin, jotka eivät yksin osoita hänen syyllistyneen mihinkään syytteissä esitetyistä rikoksista. Kivimäki myös kyseenalaistaa sen, onko käräjäoikeus pystynyt analysoimaan teknistä todistelua huolellisesti ja muodostamaan siitä riittävää ymmärrystä.
Syyttäjät ovat tästä eri mieltä.
- Huolimatta siitä, että näyttö on erittäin teknistä, se on syyttäjän näkemyksen mukaan purettu loogisesti ja täysin oikein tuomioon. Käräjäoikeus on syyttäjän näkemyksen mukaan ymmärtänyt näytön tarkoituksen oikein, syyttäjät sanoivat asiaesittelyssään tiistaina.
Hovioikeudessa pääkäsittelylle on varattu 30 istuntopäivää. Oikeudenkäynnin on määrä päättyä marraskuun lopulla.
AIEMMIN tänä vuonna keskusrikospoliisi (KRP) kertoi, että Vastaamon kiristysvyyhdissä on myös toinen epäilty. KRP epäilee Virossa asuvaa henkilöä avunannosta törkeään kiristykseen ja avunannosta törkeään yksityiselämää loukkaavaan tiedon levittämiseen.
KRP on kertonut, että epäilty on alle 30-vuotias mies. Hänen kansalaisuuttaan ei ole kerrottu.
Miehen epäillään osallistuneen Vastamoon kohdistuneeseen kiristykseen ja kiristysmateriaalin valmisteluun. Lisäksi hänen epäillään osallistuneen asiakastietojen levittämiseen verkossa.
Miestä ei epäillä Vastaamon asiakkaiden kiristämisestä. Asia on hänen osaltaan edelleen syyteharkinnassa.
Maria Rosvall / STT
