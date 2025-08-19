Vastaamo-oikeudenkäynti alkoi hovioikeudessa – Kivimäen vapauttamisvaatimus hylättiin

Kivimäki, 27, vaati istunnossa päästä vapaalle jalalle odottamaan hovituomiota tai vaihtoehtoisesti matkustuskieltoa vankeuden sijaan. Kuten aiemmin, myös tällä kertaa oikeus hylkäsi vapauttamisvaatimuksen ja katsoi, ettei matkustuskieltokaan olisi Kivimäen tapauksessa riittävä pakkokeino.

Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus tuomitsi Kivimäen viime vuonna kuuden ja puolen vuoden vankeuteen. Tuomio tuli törkeästä tietomurrosta, törkeän kiristyksen yrityksestä, yli 9 200 törkeästä yksityiselämää loukkaavasta tiedon levittämisestä, lähes 21 000 törkeän kiristyksen yrityksestä ja 20 törkeästä kiristyksestä.

Hovioikeudessa Kivimäki vaatii, että syytteet hylätään tai ainakin rangaistusta alennetaan.

Psykoterapiakeskus Vastaamon tietojärjestelmä murrettiin ja potilastietokanta kopioitiin marraskuussa 2018. Myöhemmin yhtiötä ja sen asiakkaita kiristettiin ja asiakkaiden erittäin arkaluonteisia tietoja levitettiin verkossa.