Vastaamo-tapaus sai ihmiset kertomaan terapiakokemuksistaan – avoimuus on etuoikeus, jota kaikilla ei ole

Julkisuuteen nousseiden ulostulojen mukaan psykoterapiassa käyvät tavalliset ihmiset, jotka usein kamppailevat samankaltaisten asioiden kanssa. Ihmiset käyvät psykoterapiassa kuitenkin monista eri lähtökohdista, eivätkä kaikki halua tai voi kertoa käyvänsä psykoterapiassa, saati siellä käsittelemistään asioista.

Nuorten aikuisten mielenterveysaktivismiryhmä Koala muistutti viime viikolla Facebookissa, että omista terapiakokemuksistaan avoimesti puhuminen on etuoikeus, jota kaikilla ei ole.

Mielenterveysyhdistys Etapin alaisuudessa toimivan ryhmän aktivisti Jenni Nikinmaa listaa useita syitä siihen, miksei avoimuus sovi kaikille.

– Osa voi olla sellaisissa töissä, joissa suhtaudutaan nihkeästi siihen, että käy terapiassa. Olet voinut puhua terapeutille asioista, joita ei voi puhua muille, koska terapeutilla on vaitiolovelvollisuus. Tai jos olet puhunut siitä, että pelkäät olevasi vaaraksi muille ihmisille. Tai jos sinulla on väkivaltainen ex, josta puhut, ja hän sattuisi kuulemaan siitä.