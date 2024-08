“Vastuu on aina työnantajalla” – Superin uusi puheenjohtaja ottaa kantaa päivänpolttavaan kysymykseen

Suomen lähi- ja perushoitajaliiton uusi puheenjohtaja Päivi Inberg aloittaa kautensa keskellä alan suuria haasteita. Demokraatti Demokraatti

– Haluan lähteä rakentamaan tulevaisuuden Superia, tänään työnsä aloittanut Inberg toteaa tiedotteessa.

Hän painottaa Superin olevan itsenäinen ammattiliitto, joka tekee yhteistyötä kaikkien toimijoiden kanssa.

– Lähihoitajien edunvalvonta on kuitenkin Superille ykkösasia, se on kaiken perusta. Olen ylpeä superilaisten ammattitaidosta, sitä viestiä on hienoa välittää.

Inberg aloittaa puheenjohtajana tilanteessa, jossa sote- ja varhaiskasvatusala ovat vakavassa kriisissä. Hän on valmis nostamaan vaikeitakin asioita avoimesti julkiseen keskusteluun, sillä muuten mikään ei muutu.

– Liiton tehtävänä on tuoda viestiä kentältä päättäjille päätöksenteon tueksi.

TÄNÄ KESÄNÄ on keskusteltu paljon hoitajien riittävästä ammatillisesta kielitaidosta, kun työvoimapulan riivaamalle sote-alalle tarvitaan yhä enemmän ulkomaalaista työvoimaa.

Superissa tilannetta on seurattu jo pitkään. Liitto on antanut lausuntoja ja kannanottoja, joissa on esitetty ratkaisuja, joilla turvata asiakas- ja työturvallisuus sekä rekrytoinnin eettisyys.

– Vastuu siitä, että työntekijällä on riittävä ammatillinen kielitaito, on aina työnantajalla, Inberg painottaa.

TOINEN kesällä esillä ollut hoitoalan ilmiö on terveyskeskusten ennätyssulut, joiden aiheuttajaksi hyvinvointialueet kertovat hoitajapulan. Inberg muistuttaa, että vaikka hoitotyötä tehdään suurella sydämellä, kyseessä on kuitenkin ammatti muiden joukossa. Alalle saadaan hänen mukaansa osaajia, kun palkkaus ja työolot sekä johtaminen ovat kunnossa.

– Ei hoitajapula ole mikään luonnonilmiö, johon ei hyvinvointialueiden johtajilla ja muilla päättäjillä ole mahdollisuutta vaikuttaa. Kyse on siitä, mihin verorahoja halutaan suunnata.

Tuusulalainen Päivi Inberg on koulutukseltaan perushoitaja, ja hän on työskennellyt Keski-Uudenmaan hyvinvointialueella. Hän toimi ennen puheenjohtajaksi valintaansa Superin edustajiston puheenjohtajana ja lisäksi pääluottamusmiehenä.