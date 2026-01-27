Kotimaa
27.1.2026 08:22 ・ Päivitetty: 27.1.2026 08:32
Väylävirasto irtisanoo enintään 40 – yt-neuvottelut alkavat
Väylävirasto aloittaa yhteistoimintaneuvottelut. Virasto kertoi asiasta tiistaina.
Arvio irtisanottavien määrästä on enintään 40 ihmistä. Lisäksi useita tehtäviä voidaan muuttaa olennaisesti. Väylävirastossa työskentelee noin 490 ihmistä.
Väyläviraston pääjohtaja Kari Wihlman sanoo tiedotteessa, että viraston tavoitteena on organisoida työtehtäviä uudelleen, poistaa päällekkäisyyksiä ja tehostaa prosesseja.
Viraston mukaan sen toimintaan on välttämätöntä tehdä kohdennettuja leikkauksia, jotta toiminta saadaan sopeutettua valtion tuottavuusohjelman mukaiseen rahoitustasoon.
Väyläviraston toimintamenorahoitusta on vähennetty viime vuodesta lähtien. Vuodesta 2027 alkaen toimintamenoihin kohdistuu yhdeksän miljoonan euron eli yli 14 prosentin pysyvä leikkaus.
