30.10.2025 13:48 ・ Päivitetty: 30.10.2025 13:57

Väyrynen valittiin presidentiksi

Ville Väyrynen (kok.).

Pohjoismaiden neuvosto on valinnut presidentikseen kansanedustaja Ville Väyrysen (kok.). Neuvoston varapresidentiksi valittiin SDP:n kansanedustaja Kim Berg.

Demokraatti

Demokraatti

– Odotan puheenjohtajuusvuotta innolla. Pohjoismaiden neuvosto nostaa nykyisessä maailmanpoliittisessa myllerryksessä merkitystään. Suurvaltojen kiinnostus arktista aluetta ja Grönlantia kohtaan on ilmeistä. Pohjolan yhtenäisyydelle on siis tarvetta koko ajan enemmän. Tuota yhtenäisyyttä pyrimme mahdollisuuksien mukaan lisäämään tulevana vuonna, Väyrynen sanoo tiedotteessaan.

VALITTUJEN kausi on vuoden mittainen osuu Suomen ja Ahvenanmaan puheenjohtakauteen.

– On suuri kunnia toimia Pohjoismaiden neuvoston varapresidenttinä ja olla mukana johtamassa pohjoismaista yhteistyötä aikana, jolloin turvallisuus, kestävyys ja yhteenkuuluvuus ovat tärkeämpiä kuin koskaan. Kiitän Pohjoismaiden neuvostoa luottamuksesta ja odotan tiivistä yhteistyötä puheenjohtajakauden aikana, Berg toteaa tiedotteessaan.

Suomi ja Ahvenanmaa haluavat puheenjohtajakaudellaan vahvistaa pohjoismaista yhteistyötä keskittymällä kokonaisvaltaiseen turvallisuuteen, varautumiseen ja sosiaaliseen kestävyyteen.

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

