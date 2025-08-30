Ulkomaat
Vedättääkö Putin taas Trumpia? – peli presidenttien tapaamisesta jatkuu
- Jos Putin ei noudata sovittua aikarajaa ja suostu tapaamiseen Zelenskyin kanssa ensi maanantaihin mennessä, on Putin jälleen vedättänyt Trumpia, Emmanuel Macron sanoo.
Macron sanoi myös, että jos tapaaminen ei toteudu, luvassa on lisäpakotteita Venäjälle.
Ranskan presidentti Emmanuel Macron ja Saksan liittokansleri Friedrich Merz kommentoivat perjantaina Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin ja Venäjän presidentin Vladimir Putinin mahdollista tapaamista.
Macron ilmaisi olevansa toiveikas tapaamisen suhteen.
Merz puolestaan sanoi, että Putin vaikuttaa olevan haluton tapaamaan Zelenskyiä. Merz arvioi, että Ukrainan sota kestää vielä kuukausia.
”Putin on saalistaja, peto porteillamme.”
Torstaina Merz sanoi, että on ilmeistä, ettei tapaamista järjestetä.
LISÄKSI Macron toisti Putinista aiemmin käyttämänsä kuvauksen, jonka Venäjä tuomitsi perjantaina jyrkästi.
- Putin on saalistaja, peto porteillamme, Macron sanoi reilu viikko sitten ranskalaisen TF1-kanavan haastattelussa.
Venäjän ulkoministeriön tiedottaja Marija Zaharovan mukaan lausunto oli hyvien tapojen vastainen ja karkea loukkaus Venäjää ja sen kansaa kohtaan.
- Kyseessä on mies, joka on päättänyt kulkea autoritaarista tietä ja pyrkii imperialismilla muuttamaan kansainvälisiä rajoja, Macron sanoi perjantaina.
Macron varoitti myös, että Putinilla on tapana sanoa kansainvälisissä neuvotteluissa yhtä ja toimia sitten toisin.
