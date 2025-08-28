Palkittu politiikan aikakauslehti.
Talous

28.8.2025 08:47 ・ Päivitetty: 28.8.2025 08:47

Veikkaus aloittaa muutosneuvottelut – yli 20 voi menettää työnsä

Veikkaus aloittaa muutosneuvottelut, joissa vähennystarve voi olla yli 20 toimihenkilöä.

Muutosneuvottelut liittyvät Veikkauksen vedonlyönti- ja nettikasinotoimintojen uudistamiseen ennen kuin rahapelaamista aletaan operoida Suomessa osittaisessa monilupamarkkinassa vuonna 2027, yhtiöstä kerrotaan.

Muutosneuvottelujen piirissä on 81 Veikkauksen työntekijää. Tämänhetkisen arvion mukaan suunnitellut toimenpiteet voisivat toteutuessaan johtaa enintään noin 10-26 toimihenkilön työsuhteen päättymiseen ja 20-35 toimihenkilön työsuhteen ehtojen olennaiseen muutokseen.

Veikkauksella on tällä hetkellä kaikkiaan noin 1  200 työntekijää.

Veikkauksen mukaan yhtiön tavoitteena on olla markkinajohtaja, kun Suomessa siirrytään osittaiseen monilupamarkkinaan vuonna 2027.

-  Veikkaus haluaa olla vahva, kasvava ja kannattava myös tulevaisuudessa. Muuttuva kilpailutilanne tulee edellyttämään meiltä muutoksia, joiden kautta pyrimme varmistamaan yhtiön kilpailukyvyn myös tulevina vuosina ja vuosikymmeninä, liiketoimintajohtaja Jarkko Nordlund sanoo STT:lle lähetetyssä tiedotteessa.

