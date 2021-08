Veikkausliigan ottelu siirtyy – syynä koronatartunta

Veikkausliigan lauantain 21.8. ottelu KTP – SJK siirtyy myöhempään ajankohtaan. DEMOKRAATTI Demokraatti

Asiasta tiedottaa Veikkausliiga.

Syynä ottelusiirrolle on se, että KTP:n joukkueessa on todettu koronavirustartunta ja joukkue on torstaina asetettu karanteeniin viranomaisten toimesta.

Ottelulle pyritään löytämään uusi ajankohta mahdollisimman pikaisesti ja siitä tiedotetaan sen jälkeen viipymättä.