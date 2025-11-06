Velkajarru ei jarruttanut SDP:n kannatuskasvua – yhä ykkösenä Ylen kyselyssä

SDP jatkaa suosituimpana puolueena Yleisradion uudessa kannatusmittauksessa 25,4 prosentin kannatuksella. Kokoomusta kannatti 19 prosenttia ja perussuomalaisia 14,6 prosenttia vastaajista. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Edelliseen mittaukseen verrattuna suurin nousu oli SDP:llä, jonka kannatus kasvoi puoli prosenttiyksikköä. Mittausaikana loka-marraskuussa demarit tekivät julkisuudessa päätöksen muun muassa puolueiden yhteiseen velkajarrusopimukseen liittymisestä – jonka vasemmistoliitto hylkäsi. Tämän oli arveltu heijastuvan puolueiden kannattajien mielipiteisiin, mutta toisin kävi.

Kokoomuksen kannatus kasvoi 0,4 ja perussuomalaisten laski 0,3 prosenttiyksikköä.

Eniten laskua oli neljänneksi suosituimmalla keskustalla, jonka 13,8 prosentin kannatus laski puoli prosenttiyksikköä edellisestä mittauksesta.

PIENEMPIEN eduskuntapuolueiden kannatuksissa muutokset jäivät enimmillään 0,2 prosenttiyksikköön.

Vasemmistoliiton kannatus oli 9,5 prosenttia ja vihreiden 7,3 prosenttia. RKP:tä äänestäisi 3,9 prosenttia vastaajista, kristillisdemokraatteja 3,5 ja Liike Nytiä 1,3.

Taloustutkimus haastatteli kannatusmittaukseen noin 2 500 ihmistä, joista puoluekantansa kertoi 74 prosenttia. Haastateltavilta kysyttiin, mitä puoluetta he äänestäisivät, jos eduskuntavaalit järjestettäisiin nyt.

Lokakuun alusta marraskuun alkuun jatkuneet haastattelut tehtiin puhelinhaastatteluilla ja nettipaneelissa. Virhemarginaali on suurimmillaan kaksi prosenttiyksikköä suuntaansa.