Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

14.10.2025 09:23 ・ Päivitetty: 14.10.2025 09:24

Velkajarrusopu saa taakseen vihreät, vasemmistoliitto ei hyväksy esitystä

LEHTIKUVA / ANTTI AIMO-KOIVISTO
Vihreiden kansanedustaja Saara Hyrkkö kertoi medialle puolueensa ratkaisusta eduskunnassa tiistaina.

Vihreät on mukana velkajarrua koskevassa sovussa. Asiasta kertoi kansanedustaja Saara Hyrkkö vihreiden ryhmäkokouksen päätettyä kantansa kompromissiesitykseen.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Eduskuntapuolueiden edustajista koostunut parlamentaarinen työryhmä sai aamupäivällä valmiiksi kompromissiesityksensä. Esitys on lähetetty eduskuntaryhmien käsiteltäväksi ja ratkaisusta kerrotaan iltapäivällä.

Vasemmistoliitto on jo ilmoittanut, ettei hyväksy esitystä, kertoi puolueen puheenjohtaja Minja Koskela parlamentaarisen työryhmän kokouksen jälkeen.

Koskela sanoi, että vasemmistoliitto on kuitenkin parlamentaarisessa työryhmässä jatkossakin mukana.

-  Työ tässä ryhmässä jatkuu, mutta tämä ei ole sellainen pohja, minkä me olemme valmiita hyväksymään.

Vasemmistoliitto on sitä mieltä, että EU:n finanssipoliittiset säännöt on syytäkin tuoda lainsäädäntöön. Eri mieltä ryhmä on siitä, tarvitaanko sen päälle vielä kansallista, mahdollisesti kireämpää sääntelyä.

 

Lisää aiheesta

Miten käy velkajarrun? Tätä päätös tarkoittaisi taloudelle

 

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Lisää aiheesta

Politiikka

14.10.2025 05:27

Miten käy velkajarrun? Tätä päätös tarkoittaisi taloudelle

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Marja Luumi

Politiikka
13.10.2025
Johannes Koskinen: Gazan rauhansuunnitelman kohdista noin puolet vielä ”hyvin auki”
Lue lisää

Simo Alastalo

Politiikka
13.10.2025
”Hukutetaan vaikeat asiat prosesseihin” – Kirja paljastaa, kuka keksi Orpon hallituksen rasismin vastaisen tiedonannon
Lue lisää

Rolf Bamberg

Teatteri ja Tanssi
14.10.2025
Arvio: Egyptologiset kielipelit jättävät Ryhmiksen uutuudessa varjoonsa kolonialistiset teemat
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU