Velkajarrusopu saa taakseen vihreät, vasemmistoliitto ei hyväksy esitystä

Eduskuntapuolueiden edustajista koostunut parlamentaarinen työryhmä sai aamupäivällä valmiiksi kompromissiesityksensä. Esitys on lähetetty eduskuntaryhmien käsiteltäväksi ja ratkaisusta kerrotaan iltapäivällä.

Vasemmistoliitto on jo ilmoittanut, ettei hyväksy esitystä, kertoi puolueen puheenjohtaja Minja Koskela parlamentaarisen työryhmän kokouksen jälkeen.

Koskela sanoi, että vasemmistoliitto on kuitenkin parlamentaarisessa työryhmässä jatkossakin mukana.

- Työ tässä ryhmässä jatkuu, mutta tämä ei ole sellainen pohja, minkä me olemme valmiita hyväksymään.