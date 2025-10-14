Politiikka
14.10.2025 09:23 ・ Päivitetty: 14.10.2025 09:24
Velkajarrusopu saa taakseen vihreät, vasemmistoliitto ei hyväksy esitystä
Vihreät on mukana velkajarrua koskevassa sovussa. Asiasta kertoi kansanedustaja Saara Hyrkkö vihreiden ryhmäkokouksen päätettyä kantansa kompromissiesitykseen.
Eduskuntapuolueiden edustajista koostunut parlamentaarinen työryhmä sai aamupäivällä valmiiksi kompromissiesityksensä. Esitys on lähetetty eduskuntaryhmien käsiteltäväksi ja ratkaisusta kerrotaan iltapäivällä.
Vasemmistoliitto on jo ilmoittanut, ettei hyväksy esitystä, kertoi puolueen puheenjohtaja Minja Koskela parlamentaarisen työryhmän kokouksen jälkeen.
Koskela sanoi, että vasemmistoliitto on kuitenkin parlamentaarisessa työryhmässä jatkossakin mukana.
- Työ tässä ryhmässä jatkuu, mutta tämä ei ole sellainen pohja, minkä me olemme valmiita hyväksymään.
Vasemmistoliitto on sitä mieltä, että EU:n finanssipoliittiset säännöt on syytäkin tuoda lainsäädäntöön. Eri mieltä ryhmä on siitä, tarvitaanko sen päälle vielä kansallista, mahdollisesti kireämpää sääntelyä.
Lisää aiheesta
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.
Lisää aiheesta
Politiikka
14.10.2025 05:27
Miten käy velkajarrun? Tätä päätös tarkoittaisi taloudelle