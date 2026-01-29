Politiikka
29.1.2026 15:00 ・ Päivitetty: 29.1.2026 15:00
Velkajarrutyöryhmä: löydämme yhteiset sopeutukset ajoissa
Eduskunnan niin sanottu velkajarrutyöryhmä on pääsemässä suunnitellussa aikataulussa sopuun vuosien 2027-2033 julkisen talouden sopeutustarpeesta. Asiasta kertoo STT:lle parlamentaarisen työryhmän puheenjohtaja, kokoomuksen kansanedustaja Ville Valkonen.
Työryhmä piti vuoden ensimmäisen kokouksensa torstaina. Valkosen mukaan näyttää siltä, että ryhmä saa lyötyä julkisen sektorin alijäämätavoitteen lukkoon aikataulun mukaisesti helmikuun lopussa.
Ylivaalikautisen tavoitteen lisäksi tuolloin on määrä tehdä alustava päätös myös tulevan vaalikauden eli vuosien 2027-2031 tavoitteesta. Tämä tavoite vahvistetaan lopullisesti joulukuussa.
