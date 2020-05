Venäjä hermostui medialle: ”Taustalla lännen pyrkimykset aliarvioida hallinnon toimenpiteitä”

Venäjällä on käynnistetty tutkinta kahden median koronauutisoinnista.

DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Financial Times ja New York Times julkaisivat hiljattain raportit siitä, että Venäjä saattaa vähätellä koronaviruksesta aiheutuneiden kuolemantapausten määrää. Nyt Venäjän tiedonvälitystä valvova elin on käynnistänyt tutkinnan siitä, ovatko mediat syyllistyneet ”disinformaation jakamiseen”.

Venäjän ulkoministeriön tiedottajan Maria Zaharovan mukaan taustalla ovat ”lännen pyrkimykset aliarvioida hallinnon toimenpiteitä”.

Zaharovan mukaan lehtien päätoimittajille on lähetetty myös viralliset valitukset tapauksesta.

Vielä ei ole tiedossa, aikooko Venäjä mahdollisesti rangaista sanomalehtiä jotenkin.

Financial Times ei ole kommentoinut tutkintaa. New York Times on taas sanonut seisovansa uutisensa takana.

Venäjän kuolinluvut ovat herättäneet kasvavia epäilyksiä. Maassa on rekisteröity koronatapauksia toiseksi eniten maailmassa, mutta kuolinluvut ovat silti olleet yllättävän alhaiset.

Venäjällä on todettu yli 252 000 koronavirustartuntaa. Kuolemantapauksia on virallisten tietojen mukaan 2 305.

Moskovan tilastoista saattaa puuttua jopa 60 prosenttia kuolemista.

Koronaviruksen seurauksena on vuorokauden aikana raportoitu kuolleen 93 ihmistä. Väestöön suhteutettuna Venäjällä on kuollut 16 ihmistä miljoonaa asukasta kohti. Suomessa vastaava luku oli keskiviikkona 51.

Myös venäläismedia Moscow Timesin mukaan esimerkiksi Moskovan kaupungin virallisista koronavirustilastoista saattaa puuttua jopa 60 prosenttia koronaviruskuolemista.

Moskovan terveysviranomaisten mukaan koronaviruspotilaista jopa 60 prosentin kuolinsyyksi on kirjattu jokin muu kuin itse virus. Koronavirus kirjataan kuolinsyyksi vain, mikäli patologi vahvistaa viruksen positiivisen virustestin saaneen potilaan kuolinsyyksi.