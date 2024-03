Venäjä iski Odessaan – ukrainalaisviranomaiset: useita kuoli, kymmeniä haavoittui

Ainakin 16 ihmistä on kuollut ja kymmeniä haavoittunut Venäjän ohjusiskussa Odessan satamakaupunkiin Etelä-Ukrainassa, ukrainalaisviranomaiset kertovat. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Paikallisviranomaisten mukaan iskussa haavoittuneita on 55. Kuolonuhrien joukossa on Odessan alueen kuvernöörin Oleh Kiperin mukaan paikallisia asukkaita, ensihoitaja ja pelastustyöntekijä. Myös haavoittuneiden joukossa on hänen mukaansa useita pelastustyöntekijöitä.

Ukrainan valtakunnansyyttäjä kertoi aiemmin kahdeksan ihmisen kuolleen Odessaan kohdistuneessa iskussa.

Sekä Ukraina että Venäjä ovat kertoneet perjantaina ilmaiskuista ja tykistötulituksesta Venäjällä alkaneiden näytösvaalien ensimmäisenä äänestyspäivänä.

Venäjän miehitysviranomaisten mukaan kolme lasta kuoli tykistötulituksessa Donetskin kaupungissa Ukrainassa.

Venäjän nimittämä Donetskin pormestari Aleksei Kulemzin kertoi Telegramissa, että tulituksessa asuinalueella kuolivat vuonna 2007 ja 2021 syntyneet tytöt sekä vuonna 2014 syntynyt poika.

Donetskin kaupunki on venäläisten hallussa, ja sen keskusta sijaitsee noin 20 kilometriä taisteluiden eturintamasta. Helmikuun puolivälissä Venäjä onnistui valtaamaan Donetskin lähellä sijaitsevan pienen Avdijivkan kaupungin useiden kuukausien taisteluiden jälkeen.

UKRAINALAISVIRANOMAISTEN mukaan kaksi ihmistä on kuollut Venäjän yöllisessä lennokki-iskussa Vinnytsjan alueella Ukrainan keskiosassa. Ukraina on kertonut yksittäisestä kuolonuhrista myös eteläisellä Zaporizhzhjan alueella. Iäkkään naisen kerrotaan saaneen surmansa Venäjän kranaatin sirpaleiden osuttua häneen puutarhassa.

Ukrainan ilmavoimien mukaan Venäjän ampui Ukrainaan perjantain vastaisen yön aikana kaikkiaan kahdeksan ohjusta ja 27 iranilaisvalmisteista Shahed-lennokkia. Ilmavoimien mukaan yksikään lennokeista ei kuitenkaan päässyt ilmatorjunnan läpi.

Venäjän puolustusministeriö puolestaan kertoi pysäyttäneensä viisi Ukrainan lennokkia ja kaksi rakettia Belgorodin alueella lähellä Ukrainan rajaa sekä Kalugan alueella Moskovasta lounaaseen. Venäläisviranomaisten mukaan yksi ihminen on kuollut Belgorodin alueella Ukrainan tykistötulituksessa.