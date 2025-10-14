Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Ulkomaat

14.10.2025 10:49 ・ Päivitetty: 14.10.2025 11:24

Venäjä iski YK:n avustussaattueeseen, Ukrainan viranomaiset kertovat

iStock
Ukrainalaisviranomaisten tietojen mukaan kaksi Maailman ruokaohjelma WFP:n kuorma-autoa vaurioitui. Kuvituskuvassa WFP:n rekkoja Israelissa vuonna 2009.

Ukrainalaisviranomaisten mukaan Venäjä on tehnyt tarkoituksellisen iskun YK:n avustussaattueeseen Hersonin alueella Etelä-Ukrainassa.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Ulkoministeri Andri Sybihan mukaan kukaan ei kuollut lennokki-iskussa mutta kaksi Maailman ruokaohjelman WFP:n kuorma-autoa vaurioitui.

Alueen sotilashallinnon johtaja Oleksandr Prokudin tarkensi Telegram-palvelussa, että toinen ajoneuvoista tuhoutui iskussa. Prokudinin mukaan lennokki- ja tykistöhyökkäyksen kohteena olleessa saattueessa oli yhteensä neljä ajoneuvoa.

-  Maailman toiseksi voimakkain armeija päihitti tänään useita tonneja humanitaarista apua, Prokudin kirjoitti viestissään.

Sybiha sanoi ajoneuvojen olleen selkeästi merkitty YK:n tunnuksin. Ministeri syyttää Venäjän rikkoneen jälleen kansainvälistä oikeutta ja vaatii YK:n jäsenmaita tuomitsemaan hyökkäyksen.

YK:N hätäaputoimiston OCHA:n Ukrainan-koordinaattori Matthias Schmale tuomitsi jyrkästi iskun. OCHA:n tiedottajan julkaiseman lausunnon mukaan avustustyöntekijät olivat matkalla sodan runtelemaan yhteisöön, jossa apua ei ollut saatu kuukausiin.

-  Kun avustustyöntekijät olivat paikalla, voimakas tykistötulitus alkoi ja myöhemmin lastia purkaessa kaksi selvästi merkittyä WFP:n autoa joutui kahden kauko-ohjattavan lennokin kohteeksi, lausunnossa sanottiin.

Kyseisenlaisia hyökkäyksiä ei voi lainkaan hyväksyä, lausunnossa sanotaan.

Uutista täydennetty klo 14.24 OCHA:n lausunnolla.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Marja Luumi

Politiikka
13.10.2025
Johannes Koskinen: Gazan rauhansuunnitelman kohdista noin puolet vielä ”hyvin auki”
Lue lisää

Simo Alastalo

Politiikka
13.10.2025
”Hukutetaan vaikeat asiat prosesseihin” – Kirja paljastaa, kuka keksi Orpon hallituksen rasismin vastaisen tiedonannon
Lue lisää

Rolf Bamberg

Teatteri ja Tanssi
14.10.2025
Arvio: Egyptologiset kielipelit jättävät Ryhmiksen uutuudessa varjoonsa kolonialistiset teemat
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU