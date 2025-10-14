Ulkomaat
14.10.2025 10:49 ・ Päivitetty: 14.10.2025 11:24
Venäjä iski YK:n avustussaattueeseen, Ukrainan viranomaiset kertovat
Ukrainalaisviranomaisten mukaan Venäjä on tehnyt tarkoituksellisen iskun YK:n avustussaattueeseen Hersonin alueella Etelä-Ukrainassa.
Ulkoministeri Andri Sybihan mukaan kukaan ei kuollut lennokki-iskussa mutta kaksi Maailman ruokaohjelman WFP:n kuorma-autoa vaurioitui.
Alueen sotilashallinnon johtaja Oleksandr Prokudin tarkensi Telegram-palvelussa, että toinen ajoneuvoista tuhoutui iskussa. Prokudinin mukaan lennokki- ja tykistöhyökkäyksen kohteena olleessa saattueessa oli yhteensä neljä ajoneuvoa.
- Maailman toiseksi voimakkain armeija päihitti tänään useita tonneja humanitaarista apua, Prokudin kirjoitti viestissään.
Sybiha sanoi ajoneuvojen olleen selkeästi merkitty YK:n tunnuksin. Ministeri syyttää Venäjän rikkoneen jälleen kansainvälistä oikeutta ja vaatii YK:n jäsenmaita tuomitsemaan hyökkäyksen.
YK:N hätäaputoimiston OCHA:n Ukrainan-koordinaattori Matthias Schmale tuomitsi jyrkästi iskun. OCHA:n tiedottajan julkaiseman lausunnon mukaan avustustyöntekijät olivat matkalla sodan runtelemaan yhteisöön, jossa apua ei ollut saatu kuukausiin.
- Kun avustustyöntekijät olivat paikalla, voimakas tykistötulitus alkoi ja myöhemmin lastia purkaessa kaksi selvästi merkittyä WFP:n autoa joutui kahden kauko-ohjattavan lennokin kohteeksi, lausunnossa sanottiin.
Kyseisenlaisia hyökkäyksiä ei voi lainkaan hyväksyä, lausunnossa sanotaan.
Uutista täydennetty klo 14.24 OCHA:n lausunnolla.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.