Ulkomaat

24.1.2026 09:33 ・ Päivitetty: 24.1.2026 09:33

Venäjä iski yöllä Kiovaan ja Harkovaan – ”Putinin ohjukset iskivät myös neuvottelupöytään”

LEHTIKUVA / AFP
Ukrainalaiset pelastusviranomaiset sammuttivat tulipaloa Kiovassa Venäjän ilmaiskujen jälkeen 24. tammikuuta.

Venäjän iskut ovat viime yönä surmanneet ainakin yhden ihmisen pääkaupungissa Kiovassa sekä haavoittaneet yhteensä yli pariakymmentä ihmistä Ukrainassa.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin mukaan Venäjä iski Ukrainaan kaikkiaan yli 370 droonilla sekä 21 erilaisella ohjuksella.

Ukrainan viranomaisten mukaan iskut tehtiin pääkaupunkiin Kiovaan sekä sen ympäristöön. Venäjä iski myös Harkovan kaupunkiin.

Venäjä käynnisti iskunsa sen jälkeen, kun Venäjän, Ukrainan ja Yhdysvaltojen neuvottelijat tapasivat perjantaina Abu Dhabissa ensimmäistä kertaa suorissa kolmikantaneuvotteluissa.

- (Venäjän presidentti Vladimir) Putin määräsi brutaalin ja massiivisen ohjusiskun Ukrainaan juuri, kun edustajat tapaavat Abu Dhabissa edistääkseen Yhdysvaltojen rauhansuunnitelmaa, sanoi Ukrainan ulkoministeri Andri Sybiha AFP:n mukaan.

- Hänen ohjuksensa eivät iskeneet vain kansaamme vaan myös neuvottelupöytään, Sybiha sanoi.

Neuvottelujen on ollut määrä jatkua tänään lauantaina, eikä Zelenskyi tai Sybiha ole ainakaan toistaiseksi peruneet Ukrainan osallistumista iskujen vuoksi.

Neuvotteluissa Abu Dhabissa on keskusteltu Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin suunnitelmasta lopettaa lähes neljä vuotta kestänyt sota.

Zelenskyin mukaan tulppana neuvottelujen etenemisessä on yhä Venäjän vaatimus Ukrainalle vetäytyä Donbassin alueelta Itä-Ukrainassa.

KIOVAN kaupunginjohtaja Vitali Klitshko vahvisti yöllisissä iskuissa yhden ihmisen kuolleen ja neljän haavoittuneen Kiovassa.

Lennokki-iskut aiheuttivat tulipaloja useissa rakennuksissa Kiovassa sekä lämmitys- ja vesikatkoja.

Harkovaan lähetetyt lennokit ovat vaurioittaneet asuinrakennuksia lähellä Venäjän rajaa, kaupunginjohtaja Igor Terekhov kertoi AFP:n mukaan.

Poliisin mukaan Harkovan alueella on haavoittunut ainakin 15 ihmistä.

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Demokraatti.fi

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

