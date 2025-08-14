Palkittu politiikan aikakauslehti.
14.8.2025 13:27 ・ Päivitetty: 14.8.2025 13:27

Venäjä ja Ukraina vaihtoivat sotavankeja – osa on ollut vangittuna vuodesta 2014 lähtien

LEHTIKUVA / AFP / SUZANNE PLUNKETT
Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kertoi X:ssä, että vankien joukossa oli niin sotilaita kuin siviilejäkin.

Venäjä ja Ukraina ovat tänään vaihtaneet keskenään 84 sotavankia. Molempiin maihin palautettiin saman verran sotavankeja.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Osa nyt palautetuista vangeista on ollut vangittuna yli kymmenen vuotta, vuodesta 2014 lähtien, kertoo Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi viestipalvelu X:ssä. Hänen mukaansa osa oli vangittuna vuosista 2016 ja 2017 lähtien. Joukossa oli Zelenskyin mukaan sotilaita ja siviilejä.

Vaihdossa oli Zelenskyin mukaan myös ”Mariupolin puolustajia”. Zelenskyi viittaa tällä Mariupolin satamakaupunkiin, joka päätyi venäläisten haltuun vuonna 2022 lähes kolmen kuukauden piirityksen jälkeen.

Zelenskyin mukaan vanginvapautuksia on tiedossa lisää.

Viime kuussa käydyissä neuvotteluissa Venäjä ja Ukraina sopivat 1  200 sotavangin vaihtamisesta.

