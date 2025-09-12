Palkittu politiikan aikakauslehti.
Ulkomaat

12.9.2025 05:02 ・ Päivitetty: 12.9.2025 05:02

Venäjä ja Valko-Venäjä aloittavat yhteiset sotaharjoitukset

LEHTIKUVA / AFP
Venäjän puolustusministeriön jakama kuva vuoden 2021 Zapad-harjoituksesta.

Valko-Venäjällä käynnistyy tänään Venäjän kanssa järjestettävä yhteinen sotaharjoitus Zapad 2025 (Länsi 2025). Neljän vuoden välein järjestettävä harjoitus sisältää tänä vuonna myös ydinasekelpoisilla ohjuksilla harjoittelua.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Sotaharjoitukset alkavat entisestään kiristyneessä turvallisuustilanteessa. Ukrainassa hyökkäyssotaa käyvän Venäjän droonit loukkasivat Puolan ilmatilaa vain kaksi päivää sitten. Puola vastasi ampumalla lennokkeja alas ja aktivoi Naton neljännen artiklan mukaiset turvallisuusneuvottelut liittolaismaiden kanssa.

Puolan pääministeri Donald Tusk oli kertonut Valko-Venäjän ja Puolan välisen rajan sulkeutumisesta Zapad-sotaharjoituksen vuoksi vain päivää ennen lennokkien tunkeutumista Puolan ilmatilaan.

Pääministerin mukaan Puolan ja liittolaismaiden joukot järjestävät omat sotaharjoituksensa Puolan maaperällä vastauksena Zapadille. Harjoitukseen on määrä osallistua noin 30  000 sotilasta.

VENÄJÄN sääntömääräiseen harjoitussykliin kuuluva edellinen Zapad pidettiin syyskuussa 2021, vain vajaat puoli vuotta ennen Venäjän täysimittaista hyökkäystä Ukrainaan. Venäjän joukot eivät kuitenkaan poistuneet Valko-Venäjältä harjoituksen jälkeen, vaan käyttivät Valko-Venäjän maaperää hyökätessään Ukrainaan helmikuussa 2022.

Zapad-harjoitukseen kerrotaan osallistuvan 13  000 sotilasta, mutta todellinen luku lienee moninkertainen. Vuoden 2021 harjoituksen ennakkoon ilmoitettu vahvuus oli 12  800 sotilasta, mutta lopulta Valko-Venäjälle kerääntyi noin 200  000 sotilasta.

Venäjä on toistellut harjoituksen alla, että harjoituksen tarkoituksena on vahvistaa Venäjän ja Valko-Venäjän puolustusyhteistyötä ja että harjoitus ei ole suunnattu kolmatta maata kohti. Esimerkiksi Puolassa katsotaan, että Zapad on harjoittelua Suwalkin käytävän valtaamiseksi.

SUWALKIN käytävä kulkee Puolan ja Liettuan rajalla ja erottaa Valko-Venäjän ja Venäjälle kuuluvan Kaliningradin toisistaan. Käytävää pidetään yhtenä Venäjän mahdollisena hyökkäyksen kohteena, sillä se voisi katkaista maayhteyden Baltian maiden ja muiden Nato-maiden välillä.

Valko-Venäjän puolustusministeri kertoi elokuussa, että Zapadin aikana harjoitellaan muun muassa keskimatkan ballistisen Oreshnik-ohjuksen käyttöä. Ohjusta käytettiin viime vuonna kertaalleen Ukrainassa. Oreshnik-ohjus voidaan ladata myös ydinkärjellä.

Mika-Matti Taskinen/STT

