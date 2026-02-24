Ulkomaat
24.2.2026 11:03 ・ Päivitetty: 24.2.2026 12:56
Venäjä: Jatkamme hyökkäyssotaa Ukrainassa niin kauan, että tavoitteemme on saavutettu
Kreml ilmoittaa, että se jatkaa hyökkäyssotaansa Ukrainassa, kunnes saavuttaa tavoitteensa.
Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov sanoo, että Venäjän tavoitteisiin ei vielä ole päästy, joten sotilaallinen operaatio jatkuu.
Peskovin mukaan Venäjän pääpyrkimyksenä on taata itäisen Ukrainan Donbasin alueen väestön turvallisuus, joka on venäläistulkinnan mukaan suuressa vaarassa.
Venäjän ulkoministeriö ilmoittaa, että Ukrainaa koskevaa sopua ei voida saavuttaa ilman, että Naton laajentumiskysymykset ratkaistaan.
- Naton hallitsematon laajentuminen aina rajoillemme asti, Ukraina mukaan lukien, on muodostunut yhdeksi nykyisen konfliktin keskeisistä syistä. Kunnes tämä kysymys ratkaistaan, sopimukseen perustuva ratkaisu on mahdoton. Venäjä aikoo edistää tavoitteitaan sekä sotilaallisin että poliittisin keinoin, kertoo ulkoministeriön tiedottajaa Marija Zaharovaa siteeraava venäläinen uutistoimisto Tass.
Nyt on kulunut neljä vuotta siitä, kun Venäjä aloitti täysimittaisen hyökkäyssodan Ukrainaan. Alun perin Moskova arvioi kukistavansa Kiovan nopeasti.
Venäjä on jatkanut hidasta etenemistään rintamalla, ja sen hallinnassa on nyt lähes viidennes Ukrainasta. Viime vuoden aikana Venäjä onnistui ottamaan haltuunsa Ukrainasta runsaat 4 000 neliökilometriä eli alle prosentin verran maan pinta-alasta.
Ukrainan pinta-ala on runsaat 600 000 neliökilometriä. Suomen kartalle asetettuna Venäjän viime vuonna Ukrainalta valloittaman alueen laajuus on noin Kymenlaakson maakunnan suuruinen.
