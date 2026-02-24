Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Ulkomaat

24.2.2026 11:03 ・ Päivitetty: 24.2.2026 12:56

Venäjä: Jatkamme hyökkäyssotaa Ukrainassa niin kauan, että tavoitteemme on saavutettu

AFP / LEHTIKUVA

Kreml ilmoittaa, että se jatkaa hyökkäyssotaansa Ukrainassa, kunnes saavuttaa tavoitteensa.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov sanoo, että Venäjän tavoitteisiin ei vielä ole päästy, joten sotilaallinen operaatio jatkuu.

Peskovin mukaan Venäjän pääpyrkimyksenä on taata itäisen Ukrainan Donbasin alueen väestön turvallisuus, joka on venäläistulkinnan mukaan suuressa vaarassa.

Venäjän ulkoministeriö ilmoittaa, että Ukrainaa koskevaa sopua ei voida saavuttaa ilman, että Naton laajentumiskysymykset ratkaistaan.

- Naton hallitsematon laajentuminen aina rajoillemme asti, Ukraina mukaan lukien, on muodostunut yhdeksi nykyisen konfliktin keskeisistä syistä. Kunnes tämä kysymys ratkaistaan, sopimukseen perustuva ratkaisu on mahdoton. Venäjä aikoo edistää tavoitteitaan sekä sotilaallisin että poliittisin keinoin, kertoo ulkoministeriön tiedottajaa Marija Zaharovaa siteeraava venäläinen uutistoimisto Tass.

Nyt on kulunut neljä vuotta siitä, kun Venäjä aloitti täysimittaisen hyökkäyssodan Ukrainaan. Alun perin Moskova arvioi kukistavansa Kiovan nopeasti.

Venäjä on jatkanut hidasta etenemistään rintamalla, ja sen hallinnassa on nyt lähes viidennes Ukrainasta. Viime vuoden aikana Venäjä onnistui ottamaan haltuunsa Ukrainasta runsaat 4 000 neliökilometriä eli alle prosentin verran maan pinta-alasta.

Ukrainan pinta-ala on runsaat 600 000 neliökilometriä. Suomen kartalle asetettuna Venäjän viime vuonna Ukrainalta valloittaman alueen laajuus on noin Kymenlaakson maakunnan suuruinen.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Petri Korhonen

Politiikka
24.2.2026
Tutkija: Suomessakin kannattaisi alkaa puhua ydinaseista – nyt kun vielä ehdimme
Lue lisää

Susanna Luikku

Politiikka
24.2.2026
Välikysymyskeskustelussa nostettiin esiin työttömyyden inhimillinen hinta: ”Hallitus jatkaa leikkaamista ja pakottamista”
Lue lisää

Esa Mäkijärvi

Kirjallisuus
24.2.2026
Arvio: Kärsivällisyyttä, tarkkaavaisuutta ja pysähtymistä vaativaa ajattelua kuolemasta
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU