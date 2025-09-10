Ulkomaat
10.9.2025 12:45 ・ Päivitetty: 10.9.2025 12:45
Venäjä: Kohde ei ollut Puola
Venäjä sanoo, ettei sen viimeöisten drooni-iskujen kohde ollut Puola. Se sanoo olevansa valmis keskustelemaan asiasta Puolan puolustusministeriön kanssa.
Venäjä ei kiistänyt eikä vahvistanut sitä, että sen droonit loukkasivat Puolan ilmatilaa.
Puolan pääministeri Donald Tusk kertoi aiemmin, että Puolan ilmatilaa loukattiin viime yönä ainakin 19 kertaa ja että ainakin kolme venäläisdroonia pudotettiin.
