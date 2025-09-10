Palkittu politiikan aikakauslehti.
Ulkomaat

10.9.2025 12:45 ・ Päivitetty: 10.9.2025 12:45

Venäjä: Kohde ei ollut Puola

LEHTIKUVA / AFP / RADOSLAW JOZWIAK
Naton F-16-hävittäjä Puolan ilmatilassa lokakuussa 2022.

Venäjä sanoo, ettei sen viimeöisten drooni-iskujen kohde ollut Puola. Se sanoo olevansa valmis keskustelemaan asiasta Puolan puolustusministeriön kanssa.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Venäjä ei kiistänyt eikä vahvistanut sitä, että sen droonit loukkasivat Puolan ilmatilaa.

Puolan pääministeri Donald Tusk kertoi aiemmin, että Puolan ilmatilaa loukattiin viime yönä ainakin 19 kertaa ja että ainakin kolme venäläisdroonia pudotettiin.

