Venäjä-pakotteiden valmistelu on loppusuoralla – EU:lla vahva tahto toimia tarvittaessa nopeasti

Venäjä on koonnut joukkojaan hyökkäysvalmiuteen Ukrainan rajojen tuntumaan. Länsimaat ovat varoittaneet Venäjää jo aiemmin massiivisista seurauksista, jos se laajentaa sotatoimiaan Ukrainaa vastaan. Demokraatti.fi/STT

EU-maiden johtajat keskustelivat Venäjästä ja Ukrainasta tänään Brysselissä. Pääministeri Sanna Marinin (sd.) mukaan EU:n mahdollisten uusien Venäjän-vastaisten pakotteiden valmistelu on loppusuoralla.

Marinin mukaan EU-mailla on vahva yhteinen tahto toimia nopeasti, jos Venäjä laajentaa sotatoimiaan. Hän kuvailee valmisteltuja pakotteita hyvin raskaiksi. EU:lla on jo ennestään voimassa Venäjän-vastaisia pakotteita. Uusien pakotteiden valmistelua on koordinoitu yhdessä kumppanien, kuten Yhdysvaltojen kanssa.

- Myös Suomi on aktiivisesti osallistunut tähän valmistelutyöhön omalta osaltaan ja omalla asiantuntemuksellansa, Marin sanoi Brysselissä.

Emme halua tilanteen kärjistymistä, vaan liennytystä ja rauhanomaisen tien ulos tästä.

Myös puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.) vieraili tänään Brysselissä ja osallistui sotilasliitto Naton puolustusministerikokouksen työistuntoon. Suomi ja EU oli kutsuttu mukaan Naton kumppanimaina.

Työistunnossa vaihdettiin näkemyksiä erityisesti Ukrainan tilanteesta. Kaikkosen mukaan tilanne Ukrainassa on vakava ja viime päivien tapahtumat ovat huolestuttavia.

Omassa puheenvuorossaan Kaikkonen toi esille muun muassa niin sanotun Nato-option roolin Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikassa. Nato-optio tarkoittaa sitä, että Suomi ylläpitää mahdollisuutta hakea sotilasliiton jäsenyyttä.

Pääministeri Marin kuvailee Ukrainan tilannetta huolestuttavaksi. Hän haluaa uskoa diplomaattisen ratkaisun löytymiseen.

- Emme halua tilanteen kärjistymistä, vaan liennytystä ja yritämme löytää rauhanomaisen tien ulos tästä, Marin sanoi.

Venäjän valtionmediassa on kerrottu, että Venäjän tukemat Itä-Ukrainan separatistit syyttävät Ukrainan keskushallintoa eskalaatiosta rintamalla ja aselevon rikkomuksista.

Marinin mukaan Itä-Ukrainan tilanteesta on tärkeää odottaa luotettavaa tietoa.

- Oleellista on myös se, ettei provosoiduta. Seuraamme tarkasti tilannetta ja haluamme saada oikeaa tietoa, emme pelkkiä huhupuheita, Marin sanoi.

Antti Kaikkonen kertoi Brysselissä Nato-ministereille myös Suomen Puolustusvoimien turvallisuustason säätämisestä.

- Kovin suuria muutoksia siihen ei ole tehty, mutta Puolustusvoimat on hieman säätänyt valmiuttaan tilanteen vaatimalla tavalla. Massiiivisia liikkeitä ei ole ollut tarvetta tehdä, koska meidän kulmilla Eurooppaa on rauhallista, Kaikkonen sanoi toimittajille kokouksen jälkeen.

Puolustusvoimat kertoi tiistaina nostaneensa sisäistä turvallisuustasoaan. Taso on nostettu neliportaisella asteikolla alimmalta perustasolta seuraavalle tasolle.

Puolustusvoimien mukaan Suomeen ei kohdistu sotilaallista uhkaa.

Turvallisuustason korotukset eivät myöskään merkitse sotilaallisen valmiuden kohottamista, vaan sitä säädellään erillisellä järjestelmällä.