Venäjä pommitti Ukrainan energiaverkkoja – pimensi pääkaupungin ja osan maakuntia

Venäjä teki varhain sunnuntaiaamuna tämän sodan suurimpia ohjus-, lennokki- ja ilmaiskuja Ukrainan energiaverkkoon. Siviiliasutusten sähkön- ja lämmönsaanti on katkeillut muun muassa pääkaupungissa Kiovassa.

Ukraina on ilmoittanut tuhojen aiheuttaneen sähkökatkoja ainakin kolmella suuralueella. Ukrainalaisen energiayhtiön mukaan sähköt ovat poikki ainakin Kiovan, Donetskin sekä Dnipropetrovskin alueilla.

Venäjän kerrotaan käyttäneen iskuissaan risteilyohjuksia, ballistisia ohjuksia sekä lennokkeja eri puolilla maata.

Ilmahyökkäyksistä kertoivat ainakin AFP sekä ukrainalaismedia Kyiv Independent.

UKRAINAN energiaministeri sanoi Telegram-viestissään, että Venäjä on aloittanut suurhyökkäyksen Ukrainan energiajärjestelmää vastaan. Hänen mukaansa Venäjän joukot hyökkäävät nyt kaikkialla Ukrainassa sähkön tuotanto- ja siirtolaitoksiin.

Ukrainan viranomaisten mukaan sunnuntain täsmäpommitukset ovat suurimpia iskuja Venäjältä pitkään aikaan.

Aloitettuaan helmikuussa 2022 laajamittaisen hyökkäyksensä Ukrainaan Venäjä on joka talvi iskenyt energiakohteisiin Ukrainassa. Venäjä on käyttänyt sähköpulaa sodankäynnin välineenä kylminä kuukausina, mikä on kasvattanut siviilien kärsimystä Ukrainassa.