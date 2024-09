Venäjä pyrkii nyt ottamaan takaisin menettämiään alueita – asiantuntija: Kurskin pullistuma on Ukrainalle vaikea puolustettava

- Vielä ei näyttäisi siltä, että kyseessä olisi laajamittainen koottu vastaoffensiivi, vaan tässä on ensimmäisenä avattu nämä vastahyökkäykset kahdensuuntaisella iskulla Ukrainan Kurskin-pullistuman läntiseen sivustaan, Paroinen sanoo.

Venäjän tavoitteena näyttää Paroisen mukaan olleen luoda Korenevosta Glushkovoon maayhteys, joka meni poikki kun Ukraina tuhosi Sejmjoen siltoja. Tämä tavoite näyttää onnistuneen.

Torstaina Venäjä kertoi vallanneensa takaisin kymmenen asutuskeskusta.

Paroisen mukaan Kurskin pullistuma on Ukrainalle haastava paikka puolustaa. Se ei ole sidottu erityisen edullisiin maastonkohtiin. Alueella on venäläisten vanhoja linnoitteita, mutta niiden puolustussuunta on rajalle päin.