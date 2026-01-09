Palkittu politiikan aikakauslehti.
9.1.2026 10:28 ・ Päivitetty: 9.1.2026 10:45

Venäjä rikkoi Kiovan lämmönjakelua – kaupunki patistaa asukkaita evakkoon

LEHTIKUVA / AFP
Kiovalaisia oli ilmahälytyksen takia suojassa metroasemilla 9. tammikuuta.

Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa puolet asuinrakennuksista on vailla lämmitystä Venäjän viime päivien iskujen vuoksi, kertoo kaupungin pormestari Vitali Klitshko Telegram-viestintäpalvelussa.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Venäjän yölliset drooni- ja ohjusiskut Kiovan kriittiseen infrastruktuuriin ovat vieneet lämmityksen lähes 6 000 asuintalolta, Klitshko kertoo. Samaan aikaan sää on kylmentymässä.

Pormestari kehottaa kaikkia kynnelle kykeneviä asukkaita lähtemään Kiovasta tilapäisesti, jos heillä on mahdollisuus majoittua jonnekin, jossa lämmitystä on saatavilla.

Suomen Ilmatieteen laitos ennustaa Kiovaan lähipäiviksi 10-15 asteen pakkasia. Tuulen kanssa yhteisvaikutus tuntuu parinkymmenen asteen pakkaskeliltä, laitos arvioi.

PORMESTARI Klitshko kertoi aiemmin, että Venäjän uusimmat iskut Kiovaan ovat surmanneet ainakin neljä ihmistä.

Ukraina sanoi Venäjän laukaisseen pelkästään eilisiltana ja yöllä Ukrainaan 36 ohjusta ja yli 240 lennokkia. Ukrainan ilmavoimat kertoi onnistuneensa torjumaan niistä osan.

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

