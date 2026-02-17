Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Ulkomaat

17.2.2026 16:18 ・ Päivitetty: 17.2.2026 16:18

Venäjä siirtää lisää jäänmurtajia Suomenlahdelle – vienti vaikeuksissa

AFP / LEHTIKUVA
Suomalaiset jäänmurtajat Urho, Kontio ja Sisu satamassa Katajanokalla 28. tammikuuta.

Suomenlahden jäätyminen aiheuttaa haittaa Venäjän viennille, kertovat uutistoimisto Bloomberg ja venäläinen talouslehti Kommersant.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Viipurin lähellä sijaitsevat Primorskin ja Vysotskin satamat ovat edellyttäneet maanantaista lähtien, että jäänmurtajien täytyy saattaa niitä laivoja, joilla ei ole jääluokitusta.

Bloombergin lähteiden mukaan Suomenlahden jäätilanne ja pula riittävän vahvarunkoisista laivoista hankaloittavat öljyn ja muiden tuotteiden vientiä Venäjän satamista.

Jääolojen vuoksi Venäjä siirtää kaksi jäänmurtajaansa arktiselta alueelta Suomenlahdelle. Siirron myötä Venäjän jäänmurtajien määrä Suomenlahdella kasvaa kuuteen helmikuun loppuun mennessä.

VENÄJÄN meriteitse viemästä öljystä noin 40 prosenttia on kulkenut Suomenlahden kautta.

Bloombergin mukaan Suomenlahti on jo pääosin jäätynyt ja jään peitossa oleva alue kasvaa koko ajan.

Sanomalehti Moscow Timesin mukaan Venäjän vientiä Itämerellä hidastavat myös presidentti Vladimir Putinin määräämät aiempaa tiukemmat alustarkastukset.

Putin määräsi tarkastukset Venäjän satamiin saapuville aluksille sen jälkeen, kun öljytankkeri Koalalla tapahtui räjähdys Laukaansuun satamassa itäisellä Suomenlahdella viime vuoden helmikuussa.

Moscow Timesin mukaan Venäjän kauppasatamien etujärjestö sanoi tukevansa Putinin ukaasia mutta ehdotti vedenalaisten tarkastusten väliaikaista keskeyttämistä jäätalven ajaksi niiden alusten osalta, jotka eivät kuljeta vaarallista rahtia.

Iiro-Matti Nieminen/STT

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Mikko Majander

Kohti Ruotsin vaaleja
14.2.2026
Hiipunut keskusta voi olla pääministerintekijä Ruotsissa ja Suomessa
Lue lisää

Minna Tawast

Teatteri ja Tanssi
16.2.2026
Arvio: Toisen tasavallan Suomen idea on selviytyminen
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU