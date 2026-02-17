Venäjä siirtää lisää jäänmurtajia Suomenlahdelle – vienti vaikeuksissa

Suomenlahden jäätyminen aiheuttaa haittaa Venäjän viennille, kertovat uutistoimisto Bloomberg ja venäläinen talouslehti Kommersant. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Viipurin lähellä sijaitsevat Primorskin ja Vysotskin satamat ovat edellyttäneet maanantaista lähtien, että jäänmurtajien täytyy saattaa niitä laivoja, joilla ei ole jääluokitusta.

Bloombergin lähteiden mukaan Suomenlahden jäätilanne ja pula riittävän vahvarunkoisista laivoista hankaloittavat öljyn ja muiden tuotteiden vientiä Venäjän satamista.

Jääolojen vuoksi Venäjä siirtää kaksi jäänmurtajaansa arktiselta alueelta Suomenlahdelle. Siirron myötä Venäjän jäänmurtajien määrä Suomenlahdella kasvaa kuuteen helmikuun loppuun mennessä.

VENÄJÄN meriteitse viemästä öljystä noin 40 prosenttia on kulkenut Suomenlahden kautta.

Bloombergin mukaan Suomenlahti on jo pääosin jäätynyt ja jään peitossa oleva alue kasvaa koko ajan.

Sanomalehti Moscow Timesin mukaan Venäjän vientiä Itämerellä hidastavat myös presidentti Vladimir Putinin määräämät aiempaa tiukemmat alustarkastukset.

Putin määräsi tarkastukset Venäjän satamiin saapuville aluksille sen jälkeen, kun öljytankkeri Koalalla tapahtui räjähdys Laukaansuun satamassa itäisellä Suomenlahdella viime vuoden helmikuussa.

Moscow Timesin mukaan Venäjän kauppasatamien etujärjestö sanoi tukevansa Putinin ukaasia mutta ehdotti vedenalaisten tarkastusten väliaikaista keskeyttämistä jäätalven ajaksi niiden alusten osalta, jotka eivät kuljeta vaarallista rahtia.

Iiro-Matti Nieminen/STT