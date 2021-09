Venäjällä pian duumanvaalit – Tutkijan mukaan kontrolli on ennennäkemätöntä

Asetelman ei pitäisi luvata varmaa jatkokautta vallanpitäjille. Venäjällä ei kuitenkaan ole näköpiirissä mahdollisuutta, että kannatustaan menettänyt valtapuolue Yhtenäinen Venäjä häviäisi vajaan kahden viikon kuluttua pidettävät parlamenttivaalit.

Tähtäimessä on vähintään kahden kolmasosan enemmistö duuman paikoista. Miten se varmistetaan?

– Niillä toimilla, mitä on jo aiemmin nähty, eli ennennäkemättömällä repressiolla (sorrolla), tiivistää vanhempi tutkija Jussi Lassila Ulkopoliittisesta instituutista.

Hänen mukaansa aiempaan verrattuna uutta on vain se, että tehoja on lisätty entisestään: kaikki vähänkin vaarallisena pidetyt ehdokkaat on siivottu pois ehdokaslistoilta, ja likimain kaikki jäljellä olevat riippumattomat mediat ovat saaneet ”ulkomaisen agentin” leiman. Minkäänlaisia protesteja ei sallita.